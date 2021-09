Iker Jiménez desvela los motivos de no emitir más 'Milenio Live': "No es una conspiración"

Muchos de los seguidores de Iker Jiménez no esperaban el fin de la emisión del programa que se emite en directo todos los viernes a través del canal de Youtube. La noticia ha llegado antes de que se llegue a cumplir el tercer año desde su primera emisión. Jiménez ha anunciado que 'Milenio Live' dejará de emitirse.

Con cara de sorpresa se han quedado todos los seguidores del programa que todos los viernes se plantan delante de las pantallas para ver ver en 'streaming' el programa todos los viernes a las 00:00 horas. Un espacio que en poco tiempo se colocaba a la cabeza de la lista de 'Trending Topic' de Twitter









Jiménez anunciaba la noticia a su manera: "Hoy es viernes sin 'Milenio Live', pero no os preocupéis, amigos de La Tribu. Una noche de medio fiebre, me metí en el estudio Alma y me puse a ver la mesa de mezclas. Era un estudio solo para sonido. Era 2018. Entonces algo se me ocurrió".

En 2018 la idea surgió cuando Iker en el estudio de su casa se le ocurrió el por qué no poner tres cámaras y conectarlas como si fuera un set de radio y televisión y hacerlo a través de Youtube. "Cuando uno empieza a pensar al final comienzas a unir cabos. Fue cuando pensé también el conectar por Skype los móviles de nuestros corresponsales y que entraran en directo para acercar a nuestros seguidores todas las historias que tenemos que contar", asegura Iker.





LOS MOTIVOS





¿Será una conspiración? ¿Qué habrá detrás del cierre de la emisión de este programa tan seguido por tantas personas? Los seguidores de 'la nave del misterio' pueden respirar sin ansiedad. 'La estirpe de los libres' "seguirá viva" y "cuando algo pase, ahí estarán"





El final de 'Milenio Live' se trata de un cambio de ciclo y el comienzo de nuevos proyectos para Iker: "Después de casi 200 programas he visto satisfecho el objetivo que me marqué y ahora toca marcarme nuevos retos, por lo que puedo asegurar es que pronto vendrán nuevas aventuras". También ha querido marcar el periodista que "algunos lo entenderán y otros no, pero siempre quedará 'Milenio Live en la red, para siempre. Se trata de una decisión a la cual le he dado muchas vueltas, pero yo soy así. Cuando algo me funciona suelo cambiar de rumbo". Una despedida en la que no ha dejado atrás palabras de agradecimiento: " Gracias a los que confiaron y a los que confiarán. Tras tres noches sin dormir, sin salir casi del estudio Alma, le dije a Carmen que creía haber dado en la tecla con algo. Ese algo nos ha dado tres años maravillosos. Ahora hay que tocar otras teclas".





UN PUNTO DE INFLEXIÓN





Hay una fecha muy especial, el 25 de enero de 2020 cuando Iker Jiménez y Carmen Porter comenzarons a advertir, junto a los expertos Tomás Camacho y y José Manuel Nieves, de lo que estaba ocurriendo con un extraño virus. El 20 de febrero se grabó un programa de 'Cuatro milenio' que se emitiría la noche del 1 de marzo y donde Pablo Fuente, investigador y colaborador habitual, aseguraba que era necesario poner en marcha un protocolo de actuación frente a la Covid-19, y que la expansión del virus por todo el munod era inevitable. Fuen cuando comenzamos a escuchar la palabra "pandemia".