La drástica decisión de Kiko Rivera tras su última entrevista: “Por mi salud mental”

Kiko Rivera ha vuelto a sentarse en el plató de "Domingo Deluxe", donde ha continuado con su guerra contra su madre, Isabel Pantoja, y su lucha por recuperar el dinero que le dejó en herencia su padre, el torero Paquirri, y del que, como él mismo asegura, no ha visto nada. Al parecer, la cantidad total que debería haber recibido Kiko ronda los dos millones y medio de euros.

Frente a esto, el Dj y productor musical, confesaba que ya ha iniciado medidas legales contra su madre, a la que ha enviado un requerimiento notarial que la tonadillera no ha recogido. Además, ha soltado una “bomba”, ya que el hijo de Isabel Pantoja ha anunciado que ha puesto en venta su parte de Cantora.

Kiko Rivera es claro: denuncia la desaparición de dos millones de euros de la herencia de su padre y asegura que tiene "un comprador interesado" para Cantora ��https://t.co/l67zcjwOYx — Deluxe Sabado (@DeluxeSabado) February 1, 2021

Según ha confirmado el propio Kiko, ya cuenta con posibles interesados en adquirir su parte de la finca: “Yo me he informado con mi equipo de abogados, uno de los compradores que llevé a comprar Cantora... posiblemente alguno esté interesado en comprarme mi parte, si todo sale como tiene que salir, dentro de poco puede tener algún inquilino tomándose café con ella. Me está llamando mucha gente para comprar mi parte y yo vendería mi parte, con un lacito incluso, con un precio normal. A mi parte le voy a poner el precio más bajo de lo que vale, para venderlo. No quiero movidas, ya no sé qué hacer. Mi parte de Cantora está en venta”.

La drástica decisión de Kiko Rivera tras su última entrevista

Sin embargo, apenas 12 horas después de conceder su última entrevista, y donde ha aportado muchas novedades sobre la particular lucha que tiene contra su mader, Kiko ha tomado una decisión radical y ha explicado los motivos.

El Dj se ha mostrado destrozado en el directo que ha realizado a través de su cuenta de Instagram, donde ha confesado que no volverá a hablar de su guerra familiar y no volverá a conceder ninguna entrevista.

Y es que, como el propio Kiko ha desvelado, "no puedo más". "Por mi salud mental voy a dejar esto apartado y me voy a centrar en mi música", ha anunciado en un directo de Instagram con sus seguidores.

Además, el hijo de Isabel Pantoja ha confesado que su guerra con la tonadillera ya esta teniendo consecuencias en su vida diaria: "Me está afectando en mi día a día. Tengo mal humor, peleo con mi mujer y con mis amigos, hay días que no tiene ganas de nada y no puedo más".

Sin embargo, esta retirada mediática no significa una "tregua", ya que como Kiko ha asegurado, "esto no quiere decir que no vaya a luchar por lo mío, pero lo haré ya judicialmente". "Tengo que mirar por mi salud. He engordado un montón, tengo una ansiedad que te cagas y esto hay que solucionarlo, y la solución la tengo yo y tengo que apartarlo. La solución es no volver a sentarme más", ha confesado un Kiko destrozado que, consciente de que "me va a costar".

Pero, si algo tiene claro el hijo de Isabel Pantoja es que su salid es lo primero: "tengo que centrarme en mi salud mental y en mi cuerpo, que está volviendo a una forma de pera". "Voy a mirar por mí, por mi salud, por mi mujer, porque nos afecta mucho. Quiero estar bien con mi mujer, estar bien con mis hijos", ha concluido Kiko, mostrando hundido como hace tiempo que no se le veía.

