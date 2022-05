Detenido en Cuenca el presunto asesino de su pareja en Montemayor

La Guardia Civil ha detenido este lunes en un municipio de Cuenca al presunto asesino de la mujer fallecida este domingo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba tras ser apuñalada supuestamente por su pareja con un arma blanca en la madrugada del sábado en el municipio cordobés de Montemayor, según confirman a Europa Press fuentes de la investigación.

Al respecto, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado previamente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaban "un seguimiento importante" en la investigación para la detención del presunto asesino, sobre el que "hay sospechas de que incluso puede haber salido de Andalucía". Así lo ha asegurado el representante del Ejecutivo central en la comunidad, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, al tiempo que ha subrayado que "la Guardia Civil está movilizada completamente", de manera que confiaba en que "muy pronto se le pueda detener y poner a disposición judicial".

Mientras, Fernández ha lamentado el segundo caso ya en Andalucía de violencia de género en este año, tras el primero en Granada, y la víctima número 15 a nivel nacional. Además, ha comentado que hay un menor que está con heridas, de la misma nacionalidad que la víctima --de origen rumano--, y "ahora mismo se está investigando y tomando declaración a todos los testigos". En relación con ello, un primo del presunto asesino de la mujer fallecida, de unos 27 años de edad, también ha resultado herido en los hechos.

El alcalde, Antonio García López, ha confirmado tal extremo, si bien no reviste gravedad, según confirman fuentes cercanas a la investigación, que detallan que el joven, de unos 15 años de edad, fue derivado al Hospital de Montilla. En este sentido, el regidor ha precisado que dicho menor había viajado a la localidad con una hermana y su pareja y todos forman parte de una familia rumana que está en Montemayor por la temporada del ajo. "Nadie en el pueblo los conoce, porque viven fuera", ha puntualizado García, quien ha comentado que están "en una especie de semiasentamiento". El alcalde ha manifestado que "es un hecho repugnante, repudiable y horrible" y ha recordado que a las 12,00 horas se ha celebrado "un acto de repulsa" en la plaza de la Constitución para "demostrar a España entera y el mundo que estamos en contra de esta barbarie y lacra que no acaba y no sabemos ponerle fin", ha lamentado.





LOS HECHOS





En concreto, los hechos sucedieron en la madrugada de este sábado, 21 de mayo, cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso, a las 1,50 horas, alertando de una mujer hallada en la carretera con un gran corte. El centro coordinador dio aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local, han explicado a Europa Press fuentes del teléfono único de emergencias.

Al llegar al lugar de los hechos, en la carretera de la Fuente Nueva, los agentes comprobaron que la mujer presentaba heridas compatibles con un arma blanca y fue trasladada al Hospital Reina Sofía de la capital, donde falleció este domingo al mediodía, han indicado desde la Benemérita. Según las primeras diligencias con las que trabaja el Instituto Armado, a cargo de la investigación, el autor del apuñalamiento se dio a la fuga, y se organizó un dispositivo para dar con su paradero, que ha concluido con su detención en la mañana de este lunes. El Ayuntamiento de Montemayor ha señalado en redes sociales que se trata de un "brutal caso de violencia machista, intolerable y despiadado" por el que ha convocado para este lunes a una concentración silenciosa de repulsa.

El Gobierno ha confirmado que se investiga como "machista" el "asesinato" de la mujer, que, de ratificarse esa hipótesis, sería el segundo de estas características que se registra en lo que va de año 2022 en Andalucía, y elevaría a 15 las víctimas de violencia de género en el conjunto de España en el mismo periodo de tiempo.