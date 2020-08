La valoración de Santiago Segura sobre la relación de Enrique Ponce y Ana Soria

La relación entre Ana Soria y Enrique Ponce es sin duda uno de los romances de este verano, y que está dando mucho que hablar, incluso a los famosos. El último en pronunciarse ha sido el actor y director Santiago Segura.

El cineasta se encuentra de promoción con su última película "Padre no hay más que uno 2" y este fin de semana ha sido entrevistado por el periodista y colaborador de esta casa, Salvador Sostres, para ABC.

Segura señalaba que sus hijas son uno de los elementos más importantes de su vida, y hablaba de la experiencia de trabajar con ellas en el rodaje de sus películas.

Interrogado sobre la separación del torero valenciano y Paloma Cuevas, el cineasta respondía así. "Me da mucha pena, para mí eran la pareja perfecta. Conocí a Paloma en Málaga, en el estreno de A Chorus Line de Banderas. Es encantadora."

Además, resaltando la importancia de estar con sus hijas, Segura señalaba que "Cada persona es un mundo pero a mí me es imposible pensar en renunciar a una parte de las vidas de mis hijas. Si te separas, con suerte, las ves la mitad. Yo por la mitad del tiempo de mis hijas no me voy ni con Claudia Schiffer."

Santiago Segura: «Yo soy muy de agradar al público» https://t.co/uLN2RZEjil Por Salvador Sostres — ABC.es (@abc_es) August 9, 2020

Martínez-Almeida también se pronuncia

Pero Santiago Segura no es el único que se ha pronunciado sobre la ruptura del diestro y su posterior relación con Ana Soria. También lo hacía la pasada semana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Que la contestación a la primera pregunta no disuada ��



Entrevista en @abc_es Feliz primer domingo de Agosto. https://t.co/xUoxU0e3v4 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) August 2, 2020

El edil de la capital de España constestaba también a Salvador Sostres sobre el culebrón del verano, que valoraba así: "Tanto Paloma como Ana Soria están a la altura de su leyenda. Dicho lo cual, yo soy del club de las primeras esposas".

La pareja sigue mostrando su amor al público

Mientras los demás opinan sobre su relación, Ponce y Soria continúan mostrando su relación al público y disfrutando del verano en compañía de los amigos de la joven, que se han convertido en la nueva pandilla del torero.

Y es que este fin de semana hemos podido ver a la pareja tras la cogida del torero en el Puerto de Santa María cenando en un restaurante de la ciudad, al que llegaron cogidos de la mano.

También te puede interesar: