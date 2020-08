Este es el idílico lugar donde estarían pensando en mudarse Enrique Ponce y Ana Soria

Almería es sin duda un lugar único para vivir. Tiene playas, un clima cálido y muy agradable y los almerienses son personas muy acogedoras ¿Quién no querría vivir en Almería? Es lo que estarían planteándose en estos momentos Ana Soria y Enrique Ponce. La pareja estaría barajando la tierra natal de la joven como destino para mudarse e irse a vivir juntos.

Podría ser la capital o uno de los parajes de los que están disfrutando este verano, ya que el torero valenciano alquiló una casa en el paraje natural de Cabo de Gata – Níjar, donde la nueva pareja del verano está disfrutando de las mejores playas y momentos de relax.

Por las fotos que se han publicado desde que saliera a la luz la noticia, la pareja se va consolidando día a día. De hecho, ambos se han mostrado su amor no solo en privado si no también en las redes sociales. De hecho, la almeriense le dedicaba una frase a su pareja públicamente: "El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (Más que ayer, y menos que mañana)."

La pareja dio a conocer su relación después de que se hiciera pública la ruptura entre el diestro y su mujer Paloma Cuevas. De hecho, desde que saliera a la luz la relación entre el torero y la almeriense y ante la enorme preisón mediática a la que se ve sometida la nueva pareja, Ana Soria se ha visto obligada a hacer declaraciones: "No tengo nada que ver con la ruptura de Paloma Cuevas y Enrique Ponce"

Y ha vuelto a insistir de una forma tajante: "Yo no tengo nada que ver y quien se lo quiera creer bien y quien no, pues también".

El perfil de la joven almeriense en Instagram sube como la espuma desde que se hizo pública su relación con Ponce. Ya cuenta con 91.000 seguidores.

