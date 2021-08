Whatsapp ya no volverá a ser igual: el último truco de la app que esperaban millones de usuarios

La aplicación de mensajería Whatsapp ha lanzado recientemente una actualización de su servicio del que muchos usuarios todavía no han sido conscientes. Desde que llegó a nuestros dispositivos móviles, es muy complicado encontrar a alguien que no utilice este servicio de mensajería instantánea. Es por ello, y ante el incremento de nuevos usuarios de la aplicación, que cada día trabaja en nuevas actualizaciones para mejorar la navegación de los usuarios dentro de la misma.

Es por ello, y ante la inclusión del servicio, que en muchos casos afecta a nuestro día a día, WhatsApp ha incluido una nueva funcionalidad: activar el modo "no molestar" solo para la aplicación.





A través de Block Apps para los dispositivos Android, los usuarios con este tipo de teléfonos podrán establecer horarios de bloqueo de aplicaciones con total flexibilidad, entre los que se incluye WhatsApp.

No obstante, y para los teléfonos iOS, es más sencillo y se puede hacer directamente desde el propio dispositivo. Desplegando el centro de control del teléfono, el usuario podrá hacer clic sobre el icono de la luna. Con esta función activada, el usuario no recibirá las llamadas ni los mensajes de WhatsApp. Otra opción es acceder a los ajustes del dispositivo y hacer clic directamente en "no molestar". Por último, se deberá seleccionar "silenciar" para poder activar la función. Con estos sencillos trucos, un usuario podrá dejar de recibir las notificaciones de WhatsApp cuando deseé y que, de esta forma, no interfieran directamente en sus tareas diarias y, con ello, no sirva como una distracción.

La nueva funcionalidad de WhatsApp que afecta a tus chats archivados

Desde que se incluyó la opción de archivar los chats, la aplicación de mensajería ha trabajado en mejorarla. Anteriormente, cuando un usuario archivaba una conversación concreta, permanecía oculta en la carpeta de chats archivados pero volvía a aparecer en las conversaciones recientes si el usuario correspondiente enviaba un nuevo mensaje. Esto ha cambiado para siempre, ya que WhatsApp ha lanzado esta funcionalidad: si archivas un chat, independientemente de que recibas un mensaje de ese número de teléfono, la conversación no volverá a aparecer en el listado principal.

En el momento en el que archives la conversación, si el usuario correspondiente te envía un mensaje, aparecerá un mensaje en la parte superior del listado de conversaciones en el que conste la cifra de conversaciones sin abrir, pero a diferencia de como ocurría antes, no volverá aparecer en la bandeja de entrada principal salvo que el usuario decida desarchivarlo.





Hacerlo es muy sencillo: tan solo tendrás que mantener presionada la conversación que desees sacar de esa carpeta y seleccionar la opción "desarchivar". Una vez hecho esto, el chat saldrá automáticamente de la carpeta y volverá a la bandeja de entrada principal. Esta nueva funcionalidad ha sido muy aplaudida por los usuarios de la aplicación, que han celebrado que los chats archivados permanezcan en dicha carpeta y no aparezcan, de nuevo, en la bandeja principal. De esta forma, el usuario no deberá volver a preocuparse por tener ese chat molesto entre sus conversaciones recientes.