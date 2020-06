¿Será Hugo el ganador de Operación Triunfo 2020?

Esta noche la 1 de TVE emitirá la gala final de la edición 2020 de Operación Triunfo, en la que el cantante cordobés, Hugo, luchará por ser el ganador contra sus compañeros Nia, Flavio, Eva y Anaju.

El cordobés volverá a interpretar “Lobos”, la actuación con la que inauguró su paso por el concurso en la Gala 0.

Será un “medley” junto al resto de concursantes con lo que abrirán la gala.

Después, cada uno de los concursantes interpretará el tema elegido para esta gala, que en el caso de Hugo será “Radioactive” de Imagine Dragons

Durante sus primeros ensayos en interpretación con Iván Labanda, el cordobés señalaba que este tema para él representa ser un león enjaulado que se libera. “Este tema no es de final, es de principio, de nuevos comienzos” ha indicado el cordobés.

Para el cordobés, el reto de esta canción es “levantar a to' quisqui” donde vamos a ver a un superHugo con un “Hugo que no quepa en el plató, porque ha crecido y que va pa' fuera y va a liarla parda”. “Quiero montarme en los escesnarios, que la gente se mueva conmigo, que me gritw como yo les grite a ellos, la música para mi es un fetiche” explicaba a Labanda.

Tras las actuaciones de los finalistas, se cerrarán los canales de voto y se dará a conocer a los tres finalistas del concurso, quienes cantarán sus singles.

En esta final, volverán al plató los 16 concursantes que comenzaron el programa y cantarán juntos «Díselo a la vida», del otro cordobés Rafa Romera, y «Sal de mí», compuesta por los chicos de «OT» 2020 junto a Andrés Suárez.

�� El último tema del pase de micros es "SAL DE MÍ", la canción que lxs chicxs crearon en clase de Composición junto a @andressuareztwi ❤️�� Y con esto llegamos al final del pase... #CanalOT8Jpic.twitter.com/AD38FYVKtb — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 8, 2020

Finalmente, conoceremos al ganador de esta edición del Talent Show que recibirá 100.000 euros.

