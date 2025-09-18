Satisfacción en los pasajeros y puntualidad en el primer día de vuelos entre Córdoba y Barcelona

Córdoba está conectada desde este jueves por avión con hasta 178 destinos internacionales haciendo apenas una escala en Barcelona. Los 120 pasajeros del vuelo 1643 de Vueling fueron los primeros en completar un trayecto que partió puntual a las tres y veinticinco de este jueves y que va a acercar Córdoba al mundo. José María Bellido, alcalde de la ciudad, catalogó de histórico ese momento vivido en el remozado Aeropuerto y animó a todos los cordobeses a que colaboren para que esto no sea sino un punto de partida para el tráfico aéreo de la ciudad.

DESDE OCTUBRE LOS VUELOS PASARÁN A LOS MARTES

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, también enfatizó la importancia del evento y recordó que ahora el desafío es mantener la ruta. Por su parte, la secretaria general de Turismo de la Junta, Yolanda Aguilar, ha insistido en que esta conexión puede impulsar inversiones y reforzar el tejido empresarial de la provincia.

Unos fueron y otros llegaron. El primer vuelo que aterrizó de esta nueva ruta lo hizo incluso con cinco minutos de adelanto, para alegría de sus pasajeros. Cada cual tenía sus motivos para venir a Córdoba. Negocios, turismo, el concierto de Vanesa Martín, el Córdoba-Racing… y hasta la boda familiar de un israelí.

A partir del 18 de octubre, los vuelos de los jueves pasarán a operar los martes. Cada avión, un Airbus A 3 20, tiene capacidad para 180 pasajeros. Esta ruta se suma a los vuelos que mantiene la aerolínea Binter con Gran Canaria, además de los que ya ofreció Air Nostrum este verano con Palma de Mallorca.