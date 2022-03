Salud mejorará la coordinación de la atención primaria en las residencias de ancianos

La pandemia revolucionó la forma de gestionar las residencias de mayores por el desastre sobrevenido que provocó el coronavirus sobre los más vulnerables. Fueron uno de los focos más importantes de contagios y muertes y eso llevó al límite a los responsables de la gestión de las residencias. Dos años después, la Junta de Andalucía pondrá en marcha una reestructuración de la gestión para mejorarla, estableciendo un equipo de atención primaria por cada 150 plazas residenciales que estarán a disposición de los equipos sanitarios que ya actúan dentro de las residencias. Se trata de una medida “revolucionaria”, en palabras de la consejera de Salud, María Jesús Botella, que se gestionará en colaboración con la Delegación de Servicios Sociales. “Creemos que es bueno que haya estabilidad en las residencias y el equipo de atención sanitaria no vaya fluctuando en función de las circunstancias. También se quiere potencia la continuidad de la asistencia con el hospital, en concreto, con medicina interna y los servicios de cuidados paliativos”, ha asegurado esta mañana momentos previos a la celebración de unas jornadas para abordar la nueva gestión de las residencias auspiciadas por el Hospital Reina Sofía.

Además, cada distrito tendrá una Unidad de Residencias por cada 1500 plazas, compuesta por un médico de familias o una enfermera. Ello, no obstante, no va a suponer, de momento, un aumento del personal trabajador. “Muchas veces no es cuestión de poner más recursos, sino de reorganizar mejor lo que se tiene. No obstante, si en algún momento se da la necesidad de incrementar los recursos, se estudiaría”, ha afirmado Botella.

Actualmente, en la provincia de Córdoba hay 86 equipos de Atención Primaria para asistir a los residentes, además de 12 enfermeras gestoras especializadas en estos casos.

Por su parte, el director de la residencia María Auxiliadora de Córdoba, Rafael Criado, ha reaccionado de forma muy positiva ante esta nueva iniciativa: “Esto permitirá que, si hay una enfermera agobiada con los trabajos del centro de salud, tengamos un refuerzo y una atención más especializada”. Esta residencia ya ha recibido, desde hace tres semanas, a la persona que se encargará de gestionar esta coordinación. Se trata de trabajadores que no entrarán en las residencias, pero sí se asegurarán de que el trabajo sanitario se haga de forma óptima dentro de las mismas.