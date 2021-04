El reto al que Mónica Carrillo emplaza a Roberto Brasero para presentar El Tiempo

Informar del tiempo -el meteorológico, se entiende- es una de las artes más antiguas del periodismo televisivo, pero la manera de hacerlo ha variado mucho desde aquellos tiempos en los que señores con voz engolada y vestidos de riguroso negro y corbata indicaban con una varita un mapa de isobaras advirtiendo de las bajas y altas presiones y de la llegada del mítico anticiclón de las Azores. Legendarios eran aquellos presentadores como Mariano Medina, José Antonio Maldonado o Paco Montesdeoca.

Ayer la siempre dicharachera y simpática Mónica Carrillo (Antena 3) retó a su compañero encargado de mostrar el pronóstico meteorológico en su cadena, Roberto Brasero, a que hiciera lo que su colega Owain Wyn Evans, de la BBC. Para ello, citó un tuit en el que Evans mostraba su talento en directo sin complejos y con mucho ritmo.

En el vídeo, tras augurar días nubosos en Manchester, Liverpool, Chestar y Kendal -qué raro- la cámara llevó a cabo un giro inesperado y, al abrir el ángulo de visión, mostró una batería -de música , no de cocina- que resultó ser la del propio Evans. Ni corto de perezoso, el blondo presentador se sentó y se marcó un espectacular solo de unos segundos que debió dejar boquiabiertos. Posteriormente, y tras agradecer a todo el equipo de producción de la BBC el esfuerzo, explicó que tuvo que terminar su intervención con el suficiente margen para que le diera tiempo a tocar esos 15 segundos de batería y que llevaba monitores en los oídos para estar pendiente de todo. Las respuestas de los televidentes británicos fueron muy positivas, lo que demuestra que el talento auténtico siempre tiene una buena acogida entre quienes consumen televisión.

Here’s the original video VS the live TV version dahlings �� pic.twitter.com/5yU2NHBeGt

