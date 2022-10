Parón en el comercio ambulante para exigir la no retirada de licencias a trabajadores

El comercio ambulante se ha manifestado hoy a las puertas del Ayuntamiento contra los técnicos de Comercio y contra el propio alcalde, José María Bellido, por la imposición de nuevas exigencias para el sector. Precisamente ayer, Antonio Alvarez, delegado de Comercio, aseguraba que el Consistorio estaba de su lado porque, decía, entendía su complicada situación tras la pandemia. No obstante, presidente de Comacor, Antonio Torcuato, ha manifestado su descontento porque "sí es cierto lo que dice Álvarez, pero esas reuniones se producen porque nosotros las pedimos y, aún así, no valen para nada". "Hemos estado aguantado muchísimo tiempo y están quitando licencias. Detrás de esa licencia hay una familia y estamos aquí cabreados, no por gusto. No vamos a parar hasta que nos den una solución", ha reiterado.

Esa solución pasa por mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y los comerciantes ambulantes. Comacor asegura que se están quitando licencias porque se exigen requisitos a través de canales que muchos de los comerciantes no tienen instalados, especialmente via correo electrónico. Critican que es un sector que no está digitalizado y que las exigencias técnicas no llegan a los trabajadores, como ha ocurrido este verano con varios correo enviados que, según Comacor, jámás llegaron a los interesados "y el Ayuntamiento ni siquiera hizo por llamar a la Asociación o comunicarlo a través de los placeros". Afirman que la policía de los meracadillos, con la que antes había buena relacion, han dejado de ayudarles: "Entre ellos se reúnen y nos tienen a diario con un régimen disciplinario que ni en las prisiones. Nosotros vamos a trabajar, no a delinquir", ha expresado Torcuato.

Por su parte, Antonio Álvarez ha vuelto a hacer declaraciones al respecto insistiendo en que "el Ayuntamiento siempre ha tenido las puertas abiertas y no entendemos estas manifestaciones precipitadas que, sinceramente, no sabemos a quién benefician". Álvarez ha explicado que existe una ordenanza del año 2012 que ha convivido con la ley del Comercio Ambulante, pero que no tiene el visto bueno del Consejo Andaluz de Comercio. "La ordenanza es más restrictiva que la propia ley y eso obliga, lógicamente, a que los técnicos hagan, en algunas ocasiones, interpretaciones acordes a la ordenanza que tenemos en vigor", ha sentenciado.