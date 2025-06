El nuevo Obispo de Córdoba presenció el Córdoba-Albacete en el palco de El Arcángel

El Obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, acudió ayer al Arcángel para presenciar el Córdoba-Albacete de la última jornada de Liga Hypermotion. El prelado fue recibido por el CEO del club blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, así como por distintas autoridades de la ciudad. A la conclusión del choque tuvo también la oportunidad de saludar personalmente a algunos de los jugadores de la plantilla cordobesista como Carracedo o Jacabo.

Monseñor Jesús Fernández es un gran aficionado al fútbol y cuando fue párroco explicó en un reportaje para la revista de la Cultural y Deportiva Leonesa que “estudiaba en el Seminario Menor y no seguí la trayectoria normal de cualquier jugador por categorías. Allí jugábamos los del curso y no lo hacíamos fuera, por eso cuando llegue al Promesas (filial de la Cultural) lo hice sin haber jugado en otros equipos que los del Seminario”.

Don Jesús defendió primero la meta del La Magdalena cuando era párroco de Senra de Omaña y luego el San Francisco cuando regresó a León. En el club del barrio de La Vega estuvo dos temporadas en Regional Preferente mientras también hacía el boletín eclesiástico hasta que sucedió un hecho que le hizo colgar las botas: “Recibimos la visita del Nuncio del Vaticano y yo tuve un partido al que no pude faltar. Me perdí estar con el Nuncio y eso me llevó a pensar mucho y hablé con ellos para dejarlo. No hubo problema”. Su último partido lo jugó en el campo de La Palomera, con el Laciana como rival. “Perdió el fútbol y ganó la Iglesia”, bromeó contando la historia en el Diario de León quien fuera su entrenador, Lan Guerrero.

No obstante, Don Jesús siguió tan en contacto con el fútbol que la Cultural y Deportiva Leonesa le pidió que asistiera espiritualmente a los componentes del club convirtiéndose en el capellán del club. De esos tiempos, como curiosidad, comentó que el mejor partido que vio de su equipo fue el que disputó ante el Córdoba en un play-off de ascenso (1-0 gol de Mena el 30 de mayo de 1999).