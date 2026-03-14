La nueva ley para regularizar migrantes activa un negocio de estafas en Córdoba: "Hay webs que cobran por dar una información que aún no tenemos"

La inminente aprobación de una nueva ley que permitirá la regularización de miles de migrantes en España ha generado una ola de incertidumbre y un alud de consultas en Córdoba. A la espera de que el Gobierno publique el decreto, previsiblemente en abril, los despachos de abogados especializados, como el de Lorena García, responsable de Extranjería en el Colegio de la Abogacía de Córdoba, reciben a diario a personas que buscan respuestas sobre su futuro.

Un nuevo perfil de beneficiario

Este cambio normativo, calificado por García como un nuevo caramelo del Gobierno, abre la puerta a quienes no cumplían el requisito anterior de dos años de arraigo para solicitar un arraigo social o laboral. Según los primeros avances, bastaría con probar la estancia en España a 31 de diciembre para iniciar el trámite, lo que ha movilizado a muchas personas que ya tienen documentación de esa fecha.

También se beneficiarían aquellos con antecedentes penales que ya pueden ser cancelados, un requisito indispensable que, según la abogada, muchos desconocen cómo gestionar. “Uno de los requisitos que se va a exigir es que no se tengan antecedentes penales en España”, aclara García, señalando que muchos migrantes necesitan asesoramiento para cancelar dichos registros antes de solicitar la regularización.

Una deuda con la economía sumergida

La letrada subraya que la regularización podría resolver situaciones de gran vulnerabilidad, como la explotación laboral y sexual o el desamparo total de personas que llegaron engañadas. Sin embargo, el impacto más significativo estaría en la economía sumergida. “Es una deuda realmente con ellos, de una manera de que estén regulares en España, no se puede abusar de ellos a nivel económico o a nivel laboral, y, obviamente, también tributen en España”, afirma García.

Es que yo estoy trabajando en b, pero es que yo quiero estar legal y quiero tener mi cobertura legal" Lorena García Responsable de Extranjería en el Colegio de la Abogacía de Córdoba

Muchos de sus clientes expresan un deseo claro de salir de la ilegalidad: “Es que yo estoy trabajando en b, pero es que yo quiero estar legal y quiero tener mi cobertura legal y quiero trabajar legal como trabajas tú”. Esta frase, que García escucha con frecuencia en su despacho, resume la voluntad de miles de personas de contribuir y tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador.

El negocio de la desesperación

Pese a las buenas intenciones de la ley, persisten viejos problemas estructurales. La dificultad para conseguir cita en la oficina de extranjería sigue siendo un tapón que ralentizará todo el proceso. La situación es tan crítica que, según García, “[la mayor parte de los abogados en Córdoba hemos dejado de coger clientes de asilo político]” porque es imposible iniciar los trámites. “Es mi frustración personal, porque no he conseguido avanzar nada”, confiesa.

Me consta que se está pidiendo un dineral a extranjeros cuando todavía no están los requisitos publicados" Lorena García

Este colapso administrativo ha creado un caldo de cultivo para el fraude. García denuncia la existencia de páginas web y gestores que se aprovechan de la desesperación de los migrantes. “Me consta que se está pidiendo un dineral a extranjeros cuando todavía no están los requisitos publicados”, alerta la abogada, quien ha recibido testimonios de personas a las que les han exigido hasta 4.000 o 5.000 euros por una tramitación que aún no tiene reglas definidas. Una práctica que califica como “jugar con la vida de la gente”.