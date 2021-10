La madre de Ruth y José, asesinados hace diez años por su padre, lamenta falta de apoyo ante violencia vicaria

Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los niños de seis y dos años que asesinó su padre, José Bretón, hace diez años este viernes en una finca familiar de la capital cordobesa, ha lamentado este jueves la falta de apoyo y ayudas que sufren las mujeres víctimas de la violencia vicaria, como es ella.

En declaraciones a Radio Córdoba, Ruth Ortiz ha manifestado que después de diez años "no ha mejorado nada" en la atención a las víctimas de la violencia vicaria, advirtiendo de la falta de presupuesto y que "las víctimas no tienen protección" tras ocurrir los hechos.

"Estamos totalmente desprotegidas, no se cobran las indemnizaciones grandes que los asesinos no pagan y el Estado no se hace cargo de ellas", ha abundado la madre de Ruth y José, quien ha relatado que "con el paso del tiempo, porque al principio no estás para darte cuenta de nada, no me entraba en la cabeza que mujeres que han pasado por lo mismo y que yo también no estábamos consideradas víctimas".

Así, ha explicado que "cuando empiezas a necesitar una serie de recursos y ayudas, te das cuenta de que para la ley y para la sociedad no eres víctima", algo que le "chocó muchísimo", por lo que desde que fue "consciente" quiso "cambiar esto para que todas las mujeres que pasaran por lo mismo estuvieran reconocidas como víctimas de violencia de género", ha defendido, destacando la labor para el reconocimiento dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de las madres cuyos hijos fueran asesinados.

Según ha detallado, "no había ayuda psicológica" para atenderle a ella, ni a su familia cuando ocurrieron los hechos. "No hay nada real que a la hora de la verdad nos facilite la vida", ha aseverado Ruth Ortiz, precisando que tienen que "seguir viviendo con un dolor y unas circunstancias que no son normales".

Al respecto, ha abogado por que "las víctimas de la violencia vicaria tengan preferencia en las bolsas de trabajo, igual que la hay para discapacitados", porque "no estamos en las mismas condiciones que cualquier otra persona a la hora de acceder a un trabajo", si bien ha lamentado que "no hay ayudas de ninguna clase".

Entretanto, la madre de Ruth y José ha mostrado su agradecimiento a Córdoba y todas las personas que le ayudaron tras la pérdida de sus dos hijos, asesinados por José Bretón el 8 de octubre de 2011, motivo por el que está condenado a 40 años de cárcel y se encuentra preso en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).