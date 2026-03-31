Lunes Santo en Córdoba: seis hermandades llenan la ciudad de tradición y emoción

El Lunes Santo cordobés mantiene el pulso de la Semana Santa con una jornada de contrastes, donde se combinan barrios con fuerte identidad cofrade y recorridos que atraviesan algunos de los espacios más representativos del casco histórico.

Cinco hermandades toman las calles en un día que gana intensidad conforme avanza la tarde y que ofrece múltiples oportunidades para disfrutar de cada cortejo desde perspectivas muy distintas.

Hermandad de la Merced

El Lunes Santo comienza en el entorno de la Diputación, donde la salida de la Merced ofrece una de las estampas más solemnes de la jornada. Es un punto amplio que permite ver la cofradía con claridad desde sus primeros metros, algo poco habitual en otras hermandades más encajadas en barrios estrechos.

La Merced

A medida que avanza hacia el centro, el cortejo se adapta a calles más recogidas, generando contrastes interesantes. Su paso por Carrera Oficial tiene lugar entre las 17:10 y las 18:00, un momento en el que el paso se muestra con mayor orden y lucimiento antes de continuar su recorrido.

Hermandad de la Estrella

Desde el barrio de Huerta de la Reina, la Estrella aporta uno de los ambientes más populares del día. La salida es especialmente recomendable para quienes buscan cercanía, con un público muy implicado que acompaña a la cofradía desde sus primeros compases.

En su camino hacia el centro, el recorrido gana amplitud y permite ver mejor el conjunto del cortejo. El paso por Carrera Oficial se produce entre las 18:00 y las 19:00, coincidiendo con un momento de gran afluencia en el entorno de la Catedral.

Hermandad del Remedio de Ánimas

Ánimas ofrece una de las propuestas más singulares del Lunes Santo. Su salida nocturna y su estética sobria la convierten en una de las cofradías más diferentes de la jornada. El entorno de San Lorenzo, con calles estrechas y poca iluminación, potencia aún más su carácter.

Cuando alcanza el centro, el contraste con espacios más abiertos permite apreciar mejor su puesta en escena. Su paso por Carrera Oficial está previsto entre las 19:00 y las 20:00, donde su sobriedad destaca frente a otras hermandades.

Hermandad del Vía Crucis

El Vía Crucis mantiene una línea de recogimiento que se aprecia especialmente en su salida desde la zona de San Juan y Todos los Santos (Trinidad). Es un momento muy recomendable para quienes buscan silencio y una experiencia más introspectiva.

A lo largo de su recorrido, la hermandad atraviesa calles donde el público respeta especialmente el carácter de la cofradía. Su llegada a Carrera Oficial se sitúa entre las 20:00 y las 21:00, en un tramo donde la noche ya comienza a definir la atmósfera.

Hermandad de la Sentencia

Cierra la jornada la Sentencia, una de las hermandades con mayor fuerza visual del día. Su salida congrega a numerosos fieles y marca uno de los momentos más intensos del Lunes Santo.

Gracia y Amparo

El recorrido permite verla tanto en entornos más recogidos como en zonas donde el cortejo gana en espectacularidad. Su paso por Carrera Oficial tiene lugar entre las 21:00 y las 22:00, ya con la noche completamente asentada, lo que realza la iluminación y el dramatismo de sus pasos. Un día para combinar ambientes

ESPECIAL SEMANA SANTA

Con motivo de la Semana Santa, COPE Córdoba ha preparado un despliegue especial para llevar a todos los hogares la emoción y el sonido de las procesiones. Cada día, en un horario ininterrumpido desde las 17:30 hasta las 23:30 horas, estaremos en directo desde distintos puntos de la ciudad, para acercar a los oyentes los sonidos únicos que definen la Semana Santa de Córdoba. Desde el rachear de los costaleros hasta las bandas de música y el fervor del público.

La retransmisión se podrá seguir a través de las frecuencias habituales de COPE, en el 87.6 de la FM y en el 1215 de la Onda Media (OM). Además, para quienes prefieran los medios digitales, la cobertura estará disponible en tiempo real a través de la página web y la aplicación móvil de COPE, permitiendo no perderse ni un solo detalle de la semana grande cordobesa.