Nereo Hermanos, 125 años de historia acompañando a las familias en su duelo

La Funeraria Nereo Hermanos, que este año celebra su 125 aniversario, mantiene una filosofía que ha guiado a la empresa familiar desde su fundación: la ayuda a las personas. Su director, Javier Novella, afirma que este principio es "lo más importante" y subraya que no son una "empresa al uso con vistas de negocio". El objetivo principal, según Novella, es "buscar soluciones para mejorar la experiencia de las familias en un momento tan difícil".

Este enfoque se resume en un lema destacado durante un simposio del sector: "Familia cuidando de familias". "Al final, esta familia se ha dedicado durante 125 años a cuidar a las familias de Cantabria", explica el director. La empresa forma parte del Observatorio Funerario, un foro a nivel nacional que trabaja con entidades como AENOR para definir estándares y mejoras en la asistencia a esas familias.

Una adaptación constante al servicio de las familias

La evolución de Nereo Hermanos ha sido "constante", adaptándose a las necesidades de cada época e implementando las novedades del sector. Actualmente, la compañía cuenta con una plantilla de 47 personas, un equipo que Novella considera fundamental para "dar un buen servicio a las familias" sin mermar la calidad. La empresa tiene una amplia presencia en la región, con tanatorios en Santander, Laredo, Torrelavega y Molledo, además de oficinas desde Castro Urdiales hasta Reinosa.

Esta familia se ha dedicado durante 125 años a cuidar a las familias de Cantabria" Javier Novella Funeraria Nereo Hermanos

Los servicios han cambiado drásticamente con el tiempo. Javier Novella recuerda cómo los trabajadores jubilados contaban anécdotas de montar velatorios en domicilios sin ascensor, "desmontando medio salón y subiendo el féretro a pulso". Se ha pasado "de coches de caballos a coches de combustión, y ahora ya vamos a lo eléctrico", una transición que refleja la modernización continua de la funeraria.

Desde Nereo Hermanos trabajan para ayudar a las familias en la despedida de sus seres queridos

La tecnología transforma el "último adiós"

La digitalización ha marcado un antes y un después en el sector. Entre las innovaciones más recientes, Novella destaca la implementación de un sistema de gestión de servicios, la esquela digital que sustituye al aviso en papel, y unas pantallas en las salas de velatorio. En ellas, "las familias pueden colgar las fotos" y crear una composición con música para recordar a su ser querido a través de una aplicación.

Mirando al futuro, Nereo Hermanos planea seguir incorporando mejoras tecnológicas, como la digitalización de trámites para reducir el uso de papel con el registro civil o la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos en sus tanatorios. El objetivo es claro: "Seguir yendo a ferias e ir mejorando cosas que beneficien a las familias".

La gente quiere personalización, aunque también valoran la rapidez" Javier Novella Funeraria Nereo Hermanos

Estos avances responden a las nuevas demandas. Según una encuesta del sector mencionada por Novella, "la gente lo que quiere es personalización", aunque también valora la rapidez, dado que en España el plazo para un entierro es de 24 a 48 horas. A pesar de los cambios, Novella cree que las tradiciones como el funeral de cuerpo presente seguirán arraigadas y no prevé a corto plazo un cambio hacia modelos como el francés, donde los entierros pueden demorarse hasta diez días.

125 años de historia vinculados a Cantabria

La historia de Nereo Hermanos se remonta oficialmente a 1900, cuando Joaquín Ruiz Cimiano, conocido como "Nereo", fundó La Bien Aparecida. Sin embargo, existen documentos que datan de 1858 donde ya figura el nombre de Nereo asociado a un servicio funerario. Con el tiempo, Ruiz Cimiano agrupó las cuatro funerarias que existían entonces en Santander bajo una única asociación.

Los funerales de principios del siglo XX eran muy distintos a los actuales. Las fotografías de la época muestran "coches de caballos con mucha presencia, mucha flor" y calles "abarrotadas de gente". Javier Novella también señala la existencia de los "servicios de beneficencia" para personas sin recursos, lo que impulsó la creación de los primeros seguros para garantizar una despedida digna.