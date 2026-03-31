Dos madres de Jerez lanzan una guía con pictogramas para hacer la Semana Santa más inclusiva

Paloma y Hortensia, dos madres de niños con autismo de Jerez, han impulsado una iniciativa para hacer la Semana Santa local más accesible e inclusiva. Su proyecto, una guía visual elaborada con pictogramas, ha sido acogido por el Ayuntamiento de Jerez, que se encargará de su distribución para que llegue al mayor número de familias posible.

Una guía para anticipar la Semana Santa

La idea surge de su propia experiencia. “Esto forma parte de nuestro día a día”, explican. Las personas con autismo necesitan anticipación en su rutina para evitar las crisis de estrés que pueden generar las situaciones imprevistas. Esta guía busca precisamente ofrecerles esa preparación para que puedan disfrutar de la cultura de su ciudad y, al mismo tiempo, darles autonomía para decidir.

El sistema cuenta con instrucciones y una simbología clara. Advierte, por ejemplo, de los tramos con música para que las personas con hipersensibilidad auditiva puedan usar canceladores de ruido. Además, los pictogramas de los nazarenos muestran los colores de cada hermandad y, según la posición de su cirio, indican si los niños pueden pedir cera, una de las tradiciones más populares. “Si ven de antemano que a la Hermandad que viene no le voy a poder pedir, lo voy asimilando y me evito una crisis”, detallan.

Un proyecto abierto a toda la sociedad

Aunque el proyecto se pensó para niños con autismo, su utilidad va mucho más allá. Puede servir de apoyo a personas mayores, niños sin discapacidad o cualquier persona con dificultades de comunicación. El objetivo de sus creadoras es que la iniciativa se replique en otras localidades el próximo año para fomentar la inclusión. “Nos están llegando muchos mensajes de familias agradeciéndonos”, comentan.

Hemos hecho esto pensando en que nos lo copie todo el mundo" Paloma y Hortensia, Pictogramas Semana Santa Jerez

Lejos de proteger su idea, Paloma y Hortensia la han diseñado con un propósito claro: que se comparta. “La gente hace las cosas cuidando de que nadie se las copie, y nosotras al revés. Hemos hecho esto pensando en que nos lo copie todo el mundo”, afirman. Para ellas, es un paso fundamental hacia una inclusión que, aseguran, no siempre se materializa para sus hijos.

Hay discapacidades invisibles que dificultan terriblemente el formar parte de cosas que para los demás son cotidianas" Paloma y Hortensia, Pictogramas Semana Santa Jerez

Ambas madres aprovechan para poner el foco sobre las barreras diarias que enfrentan muchas personas. “Hay discapacidades invisibles que dificultan terriblemente el formar parte de cosas que para los demás son cotidianas”, reflexionan. Por ello, insisten en la urgencia de avanzar hacia la accesibilidad universal. “Hay que ir dando pasos. Ya vamos tarde”.