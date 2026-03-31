¿ Podrían volver los Fleetwood Mac ?

Los rumores sobre un posible regreso de Fleetwood Mac han vuelto a cobrar fuerza después de que Lindsey Buckingham ofreciera declaraciones inesperadamente conciliadoras sobre su relación con Stevie Nicks. Durante una entrevista reciente, el guitarrista aseguró que ambos mantienen hoy una comunicación “más fluida y respetuosa”, un cambio significativo respecto a los años de tensiones que culminaron con su salida de la banda en 2018.

Las palabras de Buckingham han generado un auténtico terremoto entre los seguidores del grupo y las redes sociales se han llenado de teorías sobre una posible gira mundial o incluso un nuevo trabajo discográfico. La banda, autora de clásicos como “Dreams”, “Go Your Own Way” y del legendario álbum “Rumours”, ha estado prácticamente inactiva desde el fallecimiento de Christine McVie, un hecho que muchos consideraban el punto final de su historia.

Sin embargo, Buckingham insinuó que la pérdida de McVie ha provocado una reflexión profunda entre los miembros supervivientes. Según él, “cuando desaparece alguien tan esencial, uno se replantea muchas cosas”, y ese proceso habría suavizado viejas heridas. Aunque no confirmó ningún proyecto concreto, sí admitió que “nunca se puede descartar nada”.

Fuentes cercanas al entorno de la banda señalan que se han producido conversaciones preliminares sobre un posible concierto homenaje a McVie, algo que podría reunir sobre el escenario a Buckingham y Nicks por primera vez en años. Este tipo de evento, aunque puntual, podría servir como catalizador para una reunión más ambiciosa.

Mientras tanto, el público responde con entusiasmo. Las ventas de vinilos de “Rumours” han aumentado en las últimas semanas, y canciones como “The Chain” y “Landslide” han experimentado un notable repunte en plataformas de streaming. El interés por la banda no solo se mantiene, sino que parece intensificarse cada vez que surge un nuevo indicio.

Aunque aún no hay confirmación oficial, el simple hecho de que Buckingham y Nicks vuelvan a mencionarse en términos positivos es suficiente para alimentar la ilusión. El legado de Fleetwood Mac sigue siendo tan poderoso que cualquier gesto, por pequeño que sea, puede desencadenar una ola de expectativas a nivel global.