Neda exige a Xunta y Gobierno central el financiamiento íntegro del servicio de ayuda a domicilio

El Concello de Neda ha dado un paso al frente para reclamar a las administraciones autonómica y estatal un avance decidido hacia el financiamiento completo del servicio de ayuda en el hogar, un recurso considerado clave para que muchos vecinos con problemas de autonomía puedan permanecer en sus domicilios.

La demanda, aprobada en la sesión plenaria del mediodía de este lunes a instancias de los nacionalistas, salió adelante con el respaldo de todos los grupos políticos presentes, con la única oposición del Partido Popular.

El texto aprobado alerta del “infrafinanciamiento estructural” que arrastra el actual sistema y denuncia que el coste de este servicio fundamental se está trasladando a los ayuntamientos.

La moción reclama ir más allá de la mejora pactada entre la Xunta y la FEGAMP (Federación Gallega de Municipios y Provincias) para lograr en 2027 el financiamiento íntegro del servicio.

El regidor municipal, aunque reconoció que las nuevas ayudas por hora aprobadas mejoran la situación de partida, subrayó que resultan insuficientes y exigió que la Xunta de Galicia asuma de una vez por todas la prestación de este servicio. En esta línea, la moción aboga por un nuevo modelo integral público de cuidados.

Por su parte, el PP, aunque admitió que el sistema es mejorable, votó en contra del texto, al que calificó de “panfleto contra la Xunta”.

Otros acuerdos plenarios

Durante la sesión ordinaria, celebrada en el Ayuntamiento, también prosperaron por unanimidad correcciones técnicas en los proyectos de mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua recientemente aprobados, así como la adhesión al convenio con la Xunta y la FEGAMP para el desarrollo de la administración digital.

Asimismo, el pleno dio luz verde por mayoría absoluta a una normativa de mínimos para preservar el papel de las redes sociales institucionales como “canales públicas de información veraz y actualizada sobre la actividad municipal” y para “favorecer la interacción ciudadana dentro de un marco de respeto, convivencia y cumplimiento de la legalidad vigente” (incluyendo normativa de protección de datos y propiedad intelectual). La oposición se desmarcó de esta votación.

No prosperaron, en cambio, una moción sobre la agresión militar contra Irán —ante la negativa del BNG a retirar del texto cuestiones como la salida de España de la OTAN— ni otra relativa al alumbrado público, al estar el Concello trabajando ya en esa materia.