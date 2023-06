Los nuevos contaminantes emergentes afectan a nuestras aguas y a la salud

Cuando hablamos de contaminantes emergentes nos referimos a todo contaminante previamente desconocido o no reconocido como tal, y que encontramos en el medio ambiente. Muchos de ellos se van incorporando a la industria pero se desconoce qué consecuencias tiene para el planeta. En en Herrera en COPE hemos haladon con Carmen Michán, integrante del proyecto Emergent Pollutants in Coastal Systems (Epics) junto a José Alhama, que continúan realizando distintos estudios para detectar las consecuencias que tiene en el planeta.

La detección de estos contaminantes en el medio "ha sido posible sólo recientemente gracias al desarrollo de nuevas y más sensibles tecnologías analíticas", afirma Michán. Entre los contaminantes emergentes presentes en el agua se puede destacar los fármacos, compuestos perfluorados, hormonas, drogas de abuso, y productos de cuidado y de higiene personal. En los últimos 7 años se ha tomado también conciencia de una nueva clase de contaminantes emergentes: los nanomateriales. Estos los podemos encontrar en muchos productos cosméticos, como por ejemplo geles exfoliantes, donde esas mini partículas acaban en el ecosistema, y con ello en esos animales que luego consumimos.

Muchos contaminantes emergentes aún no se conoce qué impacto tienen en el medio ambienteambiental

"Estamos trabajando para mejorar la protección del medio ambiente y fomentar un desarrollo económico en un entorno sostenible", nos cuenta Michán. Para ello, el trabajo de investigación se cnetra en estudar los diferentes tipos de nanopartículas, fármacos y microplásticos, y desarrollar bioensayos con muestras recolectadas y muestreos de campo en sistemas litorales de diversas zonas geográficas.

Hace 100 años que el plástico entró en nuestras vidas y en los últimos 50 años ha experimentado un aumento mundial desorbitado. Ahora nos estamos dando cuenta de cómo está afectando a nuestro planeta, porque durante muchos años no se le ha puesto regulación alguna. Por este motivo "desarollar y aplicar nuevas tecnologías para su eliminación es crucial" para que podamos realizar una buena gestión de los recursos hídricos, y satisfacer la demanda de agua, cuya calidad se ve afectada por la propia sociedad.





LA INDUSTRIA DE NANOMATERIALES





La industria asociada a los nanomateriales tanto basados en carbono (fullerenos y nanotubos) como basados en metales (nanopartículas de plata y oro y óxidos metálicos) han ido creciend oen los últimos años, por lo que ahora es habitual detectarlos en las aguas residuales de origen doméstico. Se trata de un nuevo problema unido al problema de los microplásticos.

Hace años que se conoce el impacto que estos tienen en el medio marino, pero recientemente se ha publicado su potencial impacto también en el sistema endocrino de peces de río. "Sin darnos cuenta estas partículas acaban también en nuestro organismo después de ir consumiéndolos en nuestros hogares".





AGUAS RESIDUALES

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





No solo encontramos las nanopartículas en las aguas residuales procedentes de los hogares, también de la propia agricultura y ganadería que con fuentes de contaminación a través de pesticidas y antibióticos, respectivamente. Y es que en muchas ocasiones no se llegan a eliminar en las estaciones depuradoras de agua residual convencional. Hoy en día existen nuevas tecnologías de mayor eficacia para poder eliminarlos, desde los birreactores de membrana a otras como la osmosis reversa, pero supone un mayor coste. También la microfiltración o los procesos de oxidación avanzados. Y es que no todas las empresas puden aplicar este tipo de tecnología debido a su gra coste en el tratamiento.