La imagen del día de Manolo Oliveros: "Todo solucionado; subiremos con más comodidad a Montjuïc"

Desconvocada la protesta de los taxis en Montjuïc por el acuerdo entre el FC Barcelona y Uber. Así lo analiza Manolo Oliveros, en Esports COPE.

La imagen del día de Manolo Oliveros, en Esports COPE
LA IMAGEN DEL DIA | 21 OCTUBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:23 min escucha

