Los fraudes en la red supusieron 28.000 delitos de los 31.000 que se cometieron en España en el año 2018

La Guardia Civil organiza este miércoles y jueves el seminario 'Fraudes en la red. La criminalidad en el siglo XXI', con la presencia de expertos de primer nivel, con juristas, responsables de empresas privadas, policías nacionales y locales y representantes de los consumidores, además de presencia de agentes de la Benemérita, como el coronel Jaime Cereceda, responsable a nivel nacional de estadísticas, como cibercrimen, delitos de odio, violencia de género y otros delitos.

El coronel Jaime Cereceda, también director del Centro Nacional de Desaparecidos, ha advertido de que "el fraude en la red es una tipología criminal que va en aumento".

"La delincuencia en los últimos años tiene ligeras variaciones, tanto a la baja como al alza, pero el fraude en la red experimenta un incremento permanente en los últimos años, cada vez más"

Asimismo, ha expuesto que "no es un fenómeno nacional, sino internacional, porque todos los países están afectados por esta problemática", por lo que "hay que entender que el fraude en la red no tiene fronteras", según ha remarcado, para agregar que "una gran parte del incremento de la criminalidad es por el aumento de los fraudes en la red, porque si en España de 2017 a 2018 hubo un incremento de 31.000 delitos, unos 28.000 delitos se refieren a fraudes en la red".

De este modo, considera que "conviene sensibilizar a la población, porque son delitos que se producen en las propias casas y no en la calle", de modo que "la mejor forma de evitarlos es sensibilizar a la población, que tengan cuidado de cómo hacen las compras en Internet, en qué sitios pueden entrar para hacer las compras", ha sostenido, al tiempo que ha apostillado que "este seminario es una oportunidad inestimable".

Según ha indicado, "hay muchos tipos de fraude en la red, no solo de productos, sino también de servicios, como al comprar billetes de avión y reservar viajes y hoteles, y a parte de eso, hay intrusiones, robos de datos y clonaciones de tarjetas", de forma que "es una problemática bastante amplia".

En opinión del coronel, "muchas veces no somos conscientes que la clonación de tarjetas o robo de datos es uno de los problemas que tiene este tipo de criminalidad, al pensar que se ha producido un error en la tarjeta o han puesto un cargo que no debía, pero no nos damos cuenta que detrás de eso puede haber una actividad criminal".

Como usuarios, ha señalado que "hay una serie de páginas oficiales de diferentes organismos nacionales donde dan recomendaciones muy interesantes", de ahí que aconseje a todo el mundo verlas, incluso junto con los menores, porque "dan muchos consejos de cómo hay que navegar en la red, realizar las compras y los diferentes fraudes y estafas que se producen".

CONSEJOS DEL INSTITUTO ARMADO

Entretanto, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Juan Carretero, ha informado de que durante las dos semanas previas a este seminario, en el 'Twitter' de la Benemérita de Córdoba a diario se han resumido los consejos de seguridad y enlazando con noticias ocurridas en esta provincia, donde el Instituto Armado ha realizado investigaciones, con fraudes en Internet de todo tipo.

En este hilo puedes comprobar los consejos de la Guardia Civil.

Consejos para evitar ser victima de una estafa en la red:

Huye de los precios excesivamente bajos con relación a los precios de mercado, ya que pueden esconder una estafa o fraude, utiliza siempre que puedas el pago contra reembolso. — Guardia Civil Córdoba (@guacivilCordoba) June 10, 2019

Carretero ha señalado que "es importante abrir un debate que permita una navegación más segura de todos por Internet, porque es el motor de desarrollo que hay en el futuro inmediato".

Este seminario, de dos días, ha contado en su inauguración además con el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos; el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Manuel Contreras, y el comisario jefe de la Policía Nacional, Francisco Jurado, entre otras autoridades, y está organizado por la Guardia Civil de Córdoba, en colaboración con el Instituto Universitario de Estudios en Seguridad Interior (Iuisi) y la UCO.