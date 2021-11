El PP justifica la ausencia del alcalde en la comisión del Imdeco

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha justificado este martes la ausencia del alcalde, José María Bellido (PP), en la comisión de investigación sobre la gestión en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) con el presidente, Manuel Torrejimeno (Cs), y la exgerente y actual delegada de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero (Cs), al no ser mencionado en el correo que se investiga en la misma.

En una rueda de prensa, junto al delegado de Gestión, Comercio y Mercados, Antonio Álvarez (Cs), el también concejal de Presidencia ha manifestado que "es un caso que está demostrado que se ha quedado en nada, que no había nada extraño detrás, ni nada de índole irregular en las peticiones de Torrejimeno y Gómez Calero", sino que "se enmarcaba en una relación normal entre el presidente y la gerente en la cual a través de un correo electrónico se abordaba una serie de asuntos, una forma de comunicación absolutamente normal", ha defendido.

No obstante, ha expuesto que "el objetivo de la oposición era hacer todo el ruido político posible aprovechando lo que fuera e intentando alargar un caso que nunca debió ni siquiera empezar", de modo que este martes el alcalde fue citado por "los grupos de la oposición, que conforman mayoría". Si bien, el edil ha explicado que "se emitió un informe por parte del secretario general de la Corporación, donde claramente se decía que no tenía obligación legal de asistir", de manera que "el alcalde no ha asistido por no contribuir precisamente a prestarse a la maniobra torticera política, con un intento electoralista de muy corto recorrido que intentan realizar los grupos de la oposición".

Además, ha agregado que otro motivo de "la no comparecencia del alcalde ha sido porque en el famoso correo electrónico, que es el objeto de la comisión de investigación, no más allá del correo, porque solamente se puede investigar, según acuerdo de la propia comisión, lo que figura en el correo, no se menciona para nada al alcalde, ni directa ni indirectamente", con lo cual "no era objeto de la investigación de la comisión", ha subrayado.

Según ha relatado, "la oposición hace lo que era previsible, al reprobar de una forma improvisada la actitud del alcalde, sin que figurase de forma previa en el orden del día, redactando un acuerdo de forma atropellada sobre la marcha". A su juicio, "esta situación no tenía recorrido en su día, que comparecencia tras comparecencia se ha ido viendo cómo tenía mucho menos recorrido incluso de lo que algunos pretendían y que se debe a un berrinche infantil de la oposición".