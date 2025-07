La Junta pide a la CHG “enterrar el hacha de guerra” y desbloquear el proyecto de agua para el norte de Córdoba

La Junta de Andalucía ha iniciado la modificación del proyecto de conexión hidráulica definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el norte de Córdoba, con el objetivo de lograr el respaldo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo que emitió un informe desfavorable a la propuesta original por considerarla redundante y ambientalmente injustificada. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que su departamento está revisando el diseño ya adjudicado, con una inversión prevista de 9,3 millones de euros, atendiendo a criterios técnicos y con voluntad de alcanzar un acuerdo.

“No tiene sentido que dos administraciones estén permanentemente enfrentadas por un problema tan sensible como es el del agua”, ha afirmado el consejero en declaraciones a los periodistas. “Los vecinos del norte de Córdoba no entienden esta disputa, no porque no comprendan los aspectos técnicos, sino porque lo que reclaman es una solución inmediata, estable y duradera”.

La CHG rechazó la propuesta de la Junta por considerar que duplicaba la infraestructura ya ejecutada por el Gobierno central en 2023, una obra de emergencia que conecta ambos embalses y que está operativa desde hace más de un año. Sin embargo, desde la Consejería andaluza se insiste en que su proyecto pretende complementar y reforzar ese sistema, no sustituirlo ni replicarlo. “Estamos modificando todo lo necesario para que cuente con el apoyo de la Confederación”, ha señalado Fernández-Pacheco.

En este sentido, el consejero ha pedido al presidente de la CHG, Samuel Moraleda, que “tienda la mano” y que ambas partes se sienten a trabajar “sin prejuicios y sin enfrentamientos”. “Todo está listo para comenzar: el presupuesto, la adjudicación, la voluntad política. Solo falta una firma, y si hay que ajustar aspectos técnicos, lo estamos haciendo”, ha asegurado.

Una de las claves del proyecto revisado es la inclusión de varias tomas de agua a diferentes profundidades en el embalse de La Colada, lo que permitiría mejorar la calidad del recurso hídrico captado, especialmente en episodios de alta concentración de materia orgánica. “Tener más puntos de toma no es un problema, es una ventaja”, ha recalcado el consejero. “En lugar de una sola entrada, tendríamos tres, lo que nos permitiría seleccionar el punto más adecuado en función de las condiciones del agua”.

Además, Fernández-Pacheco ha reconocido que el proyecto ha enfrentado dificultades técnicas, entre ellas la negociación con Endesa y cuestiones relacionadas con el trazado de la tubería. No obstante, ha restado importancia a estos contratiempos y los ha enmarcado en la normalidad de cualquier obra hidráulica de envergadura. “Estamos gestionando más de 1.000 millones de euros en actuaciones hidráulicas por toda Andalucía, y siempre surgen imprevistos que se van resolviendo. Aquí, el problema no es técnico, sino administrativo”, ha lamentado.

La conexión entre La Colada y Sierra Boyera es una infraestructura largamente esperada por los municipios de Los Pedroches y el Guadiato, que han sufrido restricciones de suministro durante años debido a la sequía y la escasez de recursos. Si bien la obra de emergencia del Gobierno alivió la situación en 2023, la Junta considera que se requiere una solución más robusta y permanente, capaz de hacer frente a futuros escenarios de estrés hídrico.

El consejero ha insistido en que las modificaciones impulsadas por la Junta “buscan exclusivamente desbloquear el proyecto y garantizar el abastecimiento de agua con seguridad y eficiencia”. “No estamos hablando de una obra más, sino de una necesidad básica para 80.000 personas. Y frente a esa necesidad, no puede haber lugar para el enfrentamiento institucional”.

La pelota, ha sugerido, está ahora en el tejado de la CHG. “Pedimos que se entierre el hacha de guerra, que se actúe con responsabilidad y que se ponga por delante el interés general. Andalucía quiere colaborar, quiere invertir y quiere resolver. Esperamos que la Confederación esté a la altura y nos permita hacerlo”.