La Junta aclara a Baena que las pruebas del agua "llevan su tiempo" y "lo primero es la salud"

La Junta de Andalucía ha recordado este lunes al Ayuntamiento de Baena (Córdoba) que las pruebas que está llevando a cabo la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta en Córdoba para determinar si el agua que llega a los grifos de los vecinos de dicho municipio está libre o no del Cryptosporidium parvum, "llevan su tiempo" y, en estos casos, "lo primero es la salud".

Así lo han precisado a Europa Press fuentes de la Junta, en respuesta a un comunicado difundido este mismo lunes por la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, quien ha lamentado seguir "sin noticias" de la Delegación de Salud de la Junta a los resultados negativos en el citado parásito de los análisis que hizo la suministradora del agua en baja en el municipio, Aqualia, y que se remitieron a Salud el pasado viernes, sumándose así a otros resultados anteriores, también negativos, salvo uno, que la Junta no ha facilitado al Consistorio, el cual también espera el resultado del análisis del agua del embalse de Iznájar.

Ante esto, desde la Junta han asegurado que "la comunicación es constante con el Ayuntamiento y con la empresa abastecedora", por lo que no están de acuerdo "con las palabras de la alcaldesa" sobre que no se faciliten al Consistorio todos los datos disponibles, siendo esa precisamente la cuestión, "que las pruebas llevan su tiempo" y que, por ahora, no hay nuevos resultados que facilitar sobre la presencia en el agua del mencionado parásito protozoario, que puede causar infecciones intestinales.

Entienden también en la Junta "que haya nerviosismo por restaurar el suministro de agua, pero lo primero es la salud", y por eso "se siguen realizando análisis" del agua, de tal forma que, "sólo cuando estemos seguros de que su consumo no supone ningún peligro para la salud", se autorizará por Salud que se vuelva a beber, siendo esa la razón que llevó a Salud, el pasado 9 de septiembre, a declarar no apta para el consumo el agua que se suministra en la localidad, siendo desde entonces camiones cisterna los que se encargan de llevar al agua a los vecinos.

Después de ello, el pasado miércoles, Salud comunicó que los análisis del agua que había realizado a muestras de agua tomadas en los pozos Fuente Alhama y Marbella, que suministran agua a Baena, habían dado "resultado negativo", en cuanto a la presencia Cryptosporidium parvum, aunque, "en aras de la seguridad y para descartar un posible falso negativo", también avanzó Salud que iba a seguir realizando análisis en los mismos puntos y también en otros, como el citado embalse de Iznájar.