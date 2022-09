José María Bellido: "La salida de Dorado da libertad y estabilidad al Gobierno de aquí a mayo"

Arranca el curso político de nuevo en Córdoba y lo hace tras un pequeño terremoto en el seno del Gobierno Local con la salida de un concejal de Ciudadanos y con otros muchos temas encima de la mesa que deberán resolverse en lo que queda de legislatura política antes de las elecciones municipales de mayo. Para hablar de ello ha pasado hoy por los micrófonos de COPE el máximo responsable de lo que ocurre en Córdoba, el alcalde, José María Bellido.

-La salida de David Dorado al grupo de no adscritos rompe la aritmetica de la coalición PP-Ciudadanos para los 9 meses que quedan de gobierno. Ahora la simple abstención de VOX no vale y Paula Badanelli comentó aquí la semana pasada que nadie la había llamado. ¿Cómo se plantea la aprobación de los asuntos de relevancia para la ciudad?

-Esta situación nos complica el gobierno pero también nos da más libertad interna, más cohesión y estabilidad de aquí a mayo. No podíamos tener dentro a alguien que nos cuestionaba contínuamente y hubo un momento el gobierno se podía haber roto y podía haber saltado por los aires. Ya nos estamos sentando a hablar con Vox para poder sacara delante nuestros planes, que empiezan ahora por las ordenanzas fiscales.

-Precisamente hablando de impuestos, Vox ha dicho hoy que no se han bajado los impuestos desde 2019 y que se han incumplido los acuerdos fiscales con ellos. Concretamente han mostrado un documento de pago de IBI.

-Entonces Vox tiene un problema y tendrá que explicar por qué ha votado a favor estos tres años. Lo han hecho porque los impuestos se han bajado. En ningún documento está firmado que el impuestos de inmuebles se vaya a bajar, pero plusvalías ha desparecido en Cçordoba en el caso de las herencias familiares y comerciales, también hemos bajado el impuesto de vehículos, el IBI de naturaleza rústica... Hemos hecho una bajada de todos los impuestos que estaban más altos en España y que, en concreto, en Códoba estaba en el top de todos ellos.

-El jueves hay pleno, el primero tras el paron de verano, y donde la oposición le ha pedido que comparezca para dar explicaciones sobre esto que ha ocurrido. Dorado también se sentará por primera vez en la bancada contraria. ¿Cómo afronta este pleno y esta comparecencia?

-Yo no tengo obligación de hacerlo, pero lo voy a hacer porque entiendo que es necesario y transparente. No tenemos nada que esconder y nadie de mi gobierno está señalado jurídicamente, todo se sustancia en el ámbito técnico. Voy a dar explicaciones de las medidas que hemos tomado.



-¿Cómo afectando la investigación interna de la gestión del area de infraestructuras a la propia gestión ahora?

- Evidentemente, en la parte técnica del alumbrado público nos hemos quedado en cuadro porque está siendo investigada. Lo que hemos hecho es sacar una nueva subdirección general y también nuevas plazas de ingenieros a concurso para que haya más personal funcionario. Hemos renovado las plazas. En el resto de cosas del área de infraestructuras las cosas siguen su curso habitual.

-Hablamos ahora de turismo, que es desde luego una rama importante en la economia cordobesa. Y le quiero preguntar concretamente por el IMTUR. Vox puso como condición su disolución para permitir la aprobación de los presupuestos, el gobierno lo aceptó pero donde aun no se ha movido nada. Además han denunciado fraude en los contratos de esta entiedad. ¿En qué punto esta esto?

-Eso se va a cumplir. Para disolver el IMTUR, por ley, debe haber una comisión de expertos que avale que realmente hay otra forma de gestión que es mejor que la actual. No queríamos tener esa comisión y la del Centro de Conveciones funcionando a la vez y por eso hemos esperado. Por otro lado, si Vox quiere llevar algo a los juzgados, que lo lleve. A mí me consta que puede haber errores, pero no se derivan de ahí responsabilidades de otro tipo. No hay ánimo de engañar, aunque haya algunos contratos que no estén perfectamente acreditados conforme al cánon legislativo. Precisamente para eso está el órgano de control, para corregirlo.



-A final de este mes, se cierra la operación económica para financiar la base logística del ejército. Si todo sigue su curso, se rubricará el convenio con la Junta. ¿Cuál es la cronología de lo que queda por delante hasta que veamos como una realidad esa base logística?

-Finalmente nos reuniremos con la Junta y Defensa el 30 de septiembre para que quede bien marcado el convenio que asegurará cuánto dinero van a invertir. Esto era lo primero que debíamos tener aegurado y antes de final de año debe estar todo esto listo. Los siguientes pasos están relacionados con el ámbito urbanístico. A principio de año deberían iniciarse las obras.

-¿Puede afectar la inflación a la financiación que se va a firmar?

-En tal caso, se haría cargo Defensa.



-El mes de octubre está a la vuelta de la esquina, y con él la apertura del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. El Consejo del Movimiento Ciudadano ha presentado diez alegaciones, entre ellas que no incluya el nombre de congresos para no competir con el Palacio de Congresos. Además está pendiente si finalmente el servicio se prestará desde lo público.

-Hay muchos meses del año que viene que ya están completos de demanda de Congresos y Ferias que se van a celebrar. Hemos logrado traer grandes congresos a Córdoba y compatibilizar el Palacio de Congresos de Torrijos con el nuevo Centro de Convenciones adaptándonos a las necesidades de cada evento.

-El Gobierno ha dado el visto bueno a la propuesta técnica para que pueda haber vuelos comerciales en el aeropuerto. Se valora el primer trimestre de 2023 para que pudiera estar en funcionamiento pero aún restan varios informes tambien de impacto medio ambiental y seguridad. ¿Cree que podremos ver realmente vuelos comerciales en Córdoba?

-Ojalá que sea así porque seía bueno para Córdoba, pero el Ayuntamiento no va a subvencionar a ninguna aerolínea, no vamos a subvencionar a ninguna empresa privada, el marcado tiene que operar y Córdoba tiene suficiente interés como para que vengan las empresas. Y si no, el aeropuerto tiene otros muchos usos, como el que hace ahora la empresa Patria, una empresa finlandesa que forma a pilotos de todo el mundo.

-En cuanto al Nuevo Arcángel, el Córdoba ha presentado ciertas alegaciones al pliego de cesión del estadio, sobre todo para poder explotarlo con fines más allá de los deportivos. También la zona de Tribuna tiene deficiencias evidentes, tiene el Ayuntamiento planteado actuar o, en su defecto, acelerar la cesión al Córdoba para poder solucionar este problema en un plazo relativamente sensato y cuál es su postura respecto a las alegaciones?

-Las alegaciones las estamos estudiando y algunas nos parecen muy viable y otras no. Por ejemplo, nos parece bien lo que nos pide el Córdoba CF respecto a la terminación del fondo sur, que desbloquearía otros usos complementarios que también nos pide y a los que también vamos a acceder.



-Hace poco hemos sabido que el antiguo Simago tendrá finalmente usos comerciales, ¿ha hablado ya con los agentes de la zona? ¿Le han trasladado su postura sobre la incorporacion de un centro comercial en ese edificio?

-Sí he he hablado con ellos, y lo quequeda claro es que cualquier iniciaitiva que atraiga comercio será buena para todos. Lo que no era bueno esa mantener ese edificio (que ya antes tenía también usos comerciales), en completo desuso. Otra cosa muy distinta sería que se creara un complejo comercial en las afueras de la ciudad y que arrastrara al cliente a otras zonas periféricas. En el centro no creo que sea un inconveniente para nadie.

-Le quedan 9 meses de mandato y, al presentar la agenda 2030 para Córdoba, hizo alusión específicamente a la importancia de crecer como ciudad en terminos de desigualdad. Este es uno de los puntos y desgraciadamente Córdoba sigue teniendo algunos de los barrios más pobres de España. ¿Cuales son las propuestas más inmediatas para reducir esta brecha?

-Desgraciadamente, creo que la ciudad está mal confeccionada desde el inicio, desde que se diseñó la ciudad. Hay barrios donde se concentra la vivienda social y a los que hemos condenado, a los que el resto de la ciudad da la espalda. Eso hace que ahí se concentren bolsas de probeza. Proyectos como el de la Base Logística van a ayudar a crear empleo, también en esas zonas. Tenemos que conseguir que al ciudad funcione con proyectos que tiren del empleo y que lleguen también allí. También es imprescindible volver a poner en marcha las políticas activas de empleo. Finalmente, también tenemos en mente un plan piloto con la universidad Loyola donde ellos sean protagonistas y las instituciones creemos con ellos las soluciones.

-El anillo verde también está en marcha y especialmente en el Parque de Levante, expresaba el otro día Salvador Fuentes su preocupación por el vandalismo. Decía que "todo lo que se iba construyendo se iba destruyendo". No se si el Ayuntamiento tiene planteado controlar esto de alguna forma para evitar este vandalismo.

-A veces es desesperante como inviertres un dinero que es de todos y que al día siguiente te encuentras con robos, pintadas... No podemos poner un policía en cada parque. Vamos a ser muy duros y los responsables tendrán que pagar por ello. Haremos un refuerzo de vigilancia en la medida de lo posible pero necesitamos la ayuda y la colaboració de los cordobeses.

-Y la última, ya de cara a las elecciones. De momento el único candidato claro es usted... Del resto de grupos políticos no sabemos nada. ¿Va el partido popular a por una mayoria como la andaluza? ¿Creeis que es extrapolable?

-Yo, si mi partido está de acuerdo, me voy a presentar. Creo que podemos hacer grandes cosas y crear nuevos proyectos como todos los que hemos tratado hoy en esta entrevista. Hoy no hemos hablado de nombres de calles, ni procesiones o toros... Hoy en día convivimos con nomalidad y es un logro de toda la ciudad. Más allá de extrapolaciones, creo que vamos a tener un buen resultado.

