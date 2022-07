Jesús Aguirre: "Donde me nombran me implico de una forma absoluta"

El nuevo presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha pasado por los micrófonos de COPE, después de que ayer miércoles 20 se celebrara la primera jornada del debate de investidura donde intervenio el presidnete Juana Moreno. Hoy le ha tocado el turno a los distintos grupos políticos, para seguir avanzando y tener el nuevo gobierno autonómico. El sábado toma de posesión del presidente y el lunes de los consejeros. Ya el martes se celebrará la primera reunión del Consejo de Gobierno.









Jesús Aguirre sabe que tiene un trabajo duro por delante en los próximos años pero está convencido que "a pesar de las luces y sombras que tengamos durante la legislatura, me voy a dejar el pelljo para buscar consenso entre todos los grupos, porque donde me nombran me implico de una forma absoluta. Desde que el presidente me citó en su despacho y me comunicó que sería presidente del Parlamento, me he puesto a estudiar, estudiar y formarme en la complejidad de este órgano".

Aguirre nos ha explicado que para él ha sido "una sorpresa. Yo tenía preparado toda la documentación y los cambios que quería hacer en la consejería de Salud y Familias, pero todo cambió cuando supe que mi cometido iba a ser otro. Para mi es un orgullo ocupar este puesto, y que sea un reconocimiento al trabajo que he venido realizando en los últimos años".









Hace unos días los sindicatos UGT-A, CSIF-A y Satse han valorado el "talante dialogante" mostrado por Jesús Aguirre durante la pandemia. "Me agradó muchísimo estas palabras, a penas que no me lo hubieran dicho antes (ríe). Acabamos la pandemia con un pacto firmado por todos los sindicatos mayoritarios de la mesa sectorial, algo inédito, y que fue motivo de orgullo, conseguir la paz social después de haber introducido muchas mejoras y haber trabajado de manera intensa con todos los sindicatos".

La próxima semana se conocerá el nombre del nuevo consejero de Salud y Famllias, a quien Aguirre afirma que "no tiene que darle ningún tipo de consejo. Sabiendo el pensamiento del presidente Juanma Moreno, será alguien que conocerá el sector perfectamente y vendrá con las ideas claras. Evidentemente tendrá que mimar a todos los trabajadores y tendrá que tener en cuenta que los pacientes son la piedra triangular de la sanidad".





