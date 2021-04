Isabel Albás justifica la inversión en FITUR: “Córdoba tiene identidad para tener un stand propio”

Stand propio de la capital cordobesa en FITUR. En la presentación, se dieron cita representantes del sector y asociaciones empresariales vinculadas al mismo. No estuvieron presentes ni el Alcalde ni la oposición.

La Delegada de Turismo, Isabel Albás, ha explicado dicho stand será “completamente tecnológico y diáfano, con una enorme pantalla donde continuamente se verán imágenes de la ciudad, y tendrá un guiño especial a los patios, a los que se dedica uno de los rincones del espacio”.

Dispondrá también “de lugares de trabajo (mesas y sillas), para que el sector se pueda reunir con sus potenciales clientes, y un pequeño almacén”. Recalcó Albás que estará ubicado frente al stand de Málaga, ciudad con la que se van a firmar un convenio.

Sobre el montante total de la operación promocional, Albás detalló que el alquiler del espacio en FITUR será de 12.000 euros, y 17.900 euros será el precio del montaje del expositor. El mobiliario y los equipos tecnológicos serán traídos desde Córdoba. Por otra parte, el evento Gastronómico Kitchen, organizado junto a Hostecor y las DO de Córdoba, tendrá un coste de 20.000 euros.

Albás, de paso, ha contestado a la oposición municipal, que ha pedido su cese en distintas comparecencias alegando que “Córdoba tiene identidad para tener un stand propio en Fitur. Conseguiremos lo más grande que nos propongamos si trabajamos juntos por y para la ciudad. Fitur es fundamental para poner a Córdoba en el mapa”, destacando igualmente que “Córdoba va a tener capacidad este año para celebrar ferias y congresos. El sector turístico de la ciudad necesita ese empujón. Vamos a firmar convenios con Málaga, que además estarán enfrente nuestra en Fitur”. Así que Albás le dice a la oposición que “si solo se dedican a criticar y no proponer, algo no cuadra. Les invitaría a que hicieran propuestas. La oposición debería escuchar al sector empresarial. Pido propuestas, no protestas”.

