India Martínez presenta su libro Verdades a medias: “Son reflexiones que nunca he compartido en mis canciones"

India Martínez está de estreno. “Verdades a medias” es su nuevo libro y la cantante cordobesa explica en Cope que “como el nombre indica cada poema, cada relato viene de una verdad. Reflexiones a medias que nunca he compartido. Poesías, odas, puede que algún romance inspirándome en la poesía ibérica. No me considero escritora. Me considero cantante y aquí cuento más de mí. Cosas que quizás en las canciones no cuento”.

Además, este viernes Martínez también presenta su nuevo single “No me basta” junto a D’Vicio: “canción y libro esta semana. A veces me confundo y llamo al libro, disco. Me apetecía mucho mostrarlo y ya llegó por fin”.

En su último disco, “Palmeras”, cuenta que pretende presumir de sus raíces:“Buscando quién eres o de dónde vienes puedes proyectar mejor el futuro. Se trata de valorar las cosas y seguir aprendiendo por el camino. Los valores que me ha dado la familia y un barrio humilde”.

India Martínez lleva desde los once años cantando y siempre con el respaldo de sus seres queridos: “Empezó como un juego, pero nos dimos cuenta rápido que me apasionaba y lo tenía clarísimo. Pasó de un juego a una dedicación a temprana edad. Mi familia lo vio y me apoyó muchísimo hasta el día de hoy y estoy muy contenta".

Durante los momentos más duros de la pandemia no ha dejado de crear. La artista cordobesa lanzó su single Saeta y cantó junto a un artista de la talla de Marc Anthony: “Lo de la Saeta me emociona porque salió en el confinamiento y nació de ese miedo de que perdemos nuestras fiestas, la Primavera, el Verano, la Semana Santa y lo más importante muchos seres humanos que se nos han ido. Cantar la Saeta me abrazó y abracé a muchas personas que estaban sintiendo ese miedo. En verano pude hacer conciertos que me dieron la vida y lo disfruté muchísimo. Tenía entre manos una colaboración con Marc Anthony que era un sueño para mí. Que haya cantado conmigo una canción me emocionó, la verdad. Lo veía imposible”.

A Martínez la pandemia la ha hecho reflexionar: “Te replanteas las cosas mucho. Piensas, ¿qué es lo que quiero y qué no quiero en mi vida? Es como cuando pierdes a alguien importante en tu vida o pasas una enfermedad. Son dos días los que estamos aquí, hay que disfrutar de la vida. Estoy agradecida a dedicarme a lo que más me gusta del mundo y me siento afortunada. Volver al escenario aunque sea con medidas y aforos limitados nos va a abrir las puertas a todos a seguir disfrutando de estos momentos. Hemos hecho ya el primer concierto en Barcelona y este año seguiremos haciendo todos los conciertos que se pospusieron”.

El 24 de septiembre en Córdoba visitará su ciudad en su "Tour Palmeras". No será su único destino: “Tengo muchas ganas de ir a la Plaza de Toros, que es un sueño para mí. Iremos a Sevilla, Gran Canaria, Murcia, Alicante, Huelva, Cádiz… Poco a poco iremos reactivando todo”.

