El PP se impone claramente en la provincia de Córdoba con 7 escaños y el 44'71% de los votos

El Partido Popular ha sido el claro ganador en la provincia de Córdoba con 7 escaños, 4 más que en 2018. De este modo, el PP obtiene algo más del 44,71% de los votos. Por su parte, el PSOE pierde un escaño y se queda con 3 con un 23’51% de los votos. Además, Vox también mantiene el escaño que había obtenido en las anteriores elecciones en Andalucía por la provincia de Córdoba gracias al 12’45% de los votos, mientras que Por Andalucía pierde 1 y se queda en 1 escaño con el 9’92%. De los votos. En esta provincia, como en la mayoría de Andalucía, el partido más perjudicado ha sido Ciudadanos. En el caso de Córdoba, los de Juan Marín se quedan sin participación en el Parlamento de Andalucía y tampoco la formación de Teresa Rodríguez consigue representación.

Así ha sido la jornada

Comenzaba la jornada electoral en Córdoba con una participación alta, que superaba en 6 puntos, hasta las 2 de la tarde, el porcentaje de los últimos comicios en 2018. La ola de calor, que tanto había apretado durante las dos semanas de campaña electoral, desaparecía con un caída de las temperaturas máximas de hasta 10 grados. “Ya no hay excusa para no venir a votar, la ola de calor se ha acabado”, aseguraba el ex consejero de Salud en la Junta y cabeza de lista por el Partido Popular, Jesús Aguirre, minutos antes de introducir su voto en la urna en el colegio La Salle. Aguirre aparecía de la mano de su pequeña nieta, a quien, decía, “estaba enseñando el camino hasta las urnas, que es el más bonito, el camino hacia la democracia”.

Un domingo electoral que ya augura los datos que se han acabado confirmado: una mayoría absoluta del PP (un poco menos contundente de lo que ha acabado contabilizándose en el escrutinio final). Los ciudadanos acudían a las urnas, muchos incluso en bañador, “a cumplir con la obligación y el derecho de votar”, aseguraban, “aunque después nos vamos a la piscina”.

En Córdoba, la participación ha sido de las más altas de Andalucía, liderando durante prácticamente toda la mañana los sondeos andaluces.