La Guardia Civil despliega una operación contra el narcotráfico en Peñarroya-Pueblonuevo

Se están llevando a cabo varios registros y se esperan detenciones y la incautación de droga en las próximas horas

Un vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo

Europa Press via Getty Images

Fran Durán

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil ha puesto en marcha esta mañana una amplia operación contra el narcotráfico en el municipio de Peñarroya-Pueblonuevo, que permanece abierta. Según fuentes cercanas al operativo, los agentes están realizando varios registros en distintos puntos de la localidad y se esperan detenciones e incautaciones de droga en las próximas horas. 

Por el momento, no han trascendido las cantidades ni el tipo de sustancia estupefaciente que se está rastreando.

 La investigación continúa en marcha bajo secreto de actuaciones.

