Gabino Diego: “Las cosas son más sencillas de lo que parece. Lo que queremos es que nos quieran"

En el Teatro Góngora los días 19 y 20 de marzo -a las 18:00 horas- Gabino Diego y Cecilia Solaguren protagonizarán "Los mojigatos", la versión teatral de la obra de Anthony Neilson “The prudes” versionada por Magüi Mira y producida por Pentación Espectáculos. Charlamos en COPE con Gabino Diego.

-Los Mojigatos habla, si no me corriges, con humor ácido de la supervivencia del amor sexual en mitad de la rutina. Una pareja con 9 años de relación y que lleva 14 meses de abstinencia. Un problema muy extendido, común... y que puede generar mucha frustración

-En esta pareja sí. Por eso deciden citar al público en un teatro para usar al público de terapeuta. Ellos empiezan a contarle al público sus problemas. Es una comedia, pero por otro lado que habla de cosas muy serias. Según va pasando la función nos vamos dando cuenta de por qué tiene esa pareja este problema. Es una pareja que se quiere mucho, pero tiene un problema.

-La importancia del espectador en la obra es muy evidente. Es un juego escénico constante, ¿no?

-Sí. Lo bonito que tiene esta función es la dramaturgia. Es muy original, porque por un lado nos estamos dirigiendo constantemente al público porque se supone que ha venido a escuchar a esta pareja, pero luego aparece la cuarta pared y vemos cómo discute esta pareja como si el público no estuviera presente. Han querido mostrar sus problemas al público. Eso es lo bonito que tiene esta función.

-Habláis de los códigos de la seducción en estos tiempos en los que se procura desterrar ciertos tópicos, ¿cómo ve Gabino Diego el tema de los piropos? ¿Los consideras algo machista per se?

-No, no. No los considero nada machistas. Todo lo que sea agradar a otra persona es maravilloso. Si lo que te lanzan es un piropo con mal gusto, pues es normal que a una mujer le pueda parecer mal, pero si lo haces de una manera bonita pues está muy bien. A los hombres también nos gusta que nos piropee una mujer, que nos digan estamos muy guapos. Las cosas son más sencillas de lo que parece. Lo que queremos es que nos quieran. De esto habla también la función, de a dónde hemos ido a parar. Al final ya no se entiende lo que se quiere. Qué es lo que quiere el hombre y qué es lo que quiere la mujer. El hombre no sabe cómo tratar a la mujer, si debe ser duro o sensible. Si es sensible la mujer se puede pensar que es muy blando. Si cocina hay mujeres que pueden decir que no quieren hombres cazueleros. Creo que las cosas son más sencillas en una relación. Se trata de tratar a la otra persona como te gustaría que te trataran a ti.

-Ya que hablamos de esos límites de lo políticamente correcto. ¿Hasta dónde crees que debe llegar el humor?

-El humor es muy importante, pero siempre que no hagas daño haciendo humor. Este tipo de humor donde se desprecia a otras personas o se burlan de colectivos es que no me hace gracia. A mi me gusta todo tipo de humor, pero siempre que no ofenda a la otra persona. Lo que no te gustaría que te hicieran a ti.

-Hace no mucho falleció Enrique San Francisco, un artista que nunca se cortó un pelo. ¿Cómo le recuerdas?

-Kike era una persona con una personalidad arrolladora. Un tío muy divertido, un superviviente, porque estuvo durante muchos años en esta profesión luchando con los altibajos que tiene esta profesión. No tuvo una vida fácil porque sus padres fallecieron y se tuvo que hacer a sí mismo. Un tío curioso y que transmitía y comunicaba como nadie. Haciendo los monólogos era fantástico y tiene interpretaciones en cine que son magistrales. De una autenticidad increíble.

-El pasado sábado, tras “La fiesta del Chivo”, Juan Echanove terminó alucinado con la afluencia de público en el Gran Teatro y le salió del alma un “Con ustedes no puede ni la Covid”. Qué importante que la gente pierda el miedo en estos momentos donde es tan fácil sentirlo

-Sí. Cada vez la gente va a perder más el miedo. Soy optimista y creo que las vacunas van a ayudar. Con este espectáculo Cecilia y yo terminamos dándole las gracias al público por venir. Nosotros sin público no hacemos nada. Necesitamos los actores el calor del público. Nos hemos acostumbrado a ver el público con mascarillas en las butacas, que al principio nos impactaba un poco. El teatro necesita público y creo que es uno de los sitios más seguros que hay. No ha habido ningún contagiado en el teatro, creo que Cecilia y yo hacemos un buen trabajo gracias a la dirección de Magüi Mira y espero en que la gente disfrute mucho con esta función que no les va a dejar indiferente.