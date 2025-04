Fuentes: “Estoy más enfadado que preocupado porque los vecinos del norte de la provincia no se merecen el maltrato del gobierno de España”

El pasado Martes Santo la Confederación Hidrográfica del Guadiana rechazó el permiso solicitado desde la Junta para el inicio de las obras para la conexión del embalse de La Colada, en El Viso, y el de Sierra Boyera, en Belmez. Una iniciativa que parte de la Diputación de Córdoba con la intención de evitar futuros episodios de sequía y que estaba financiada por la Junta de Andalucía.

El presidente del ente provincial, Salvador Fuentes, ha atendido este viernes a COPE Córdoba. Preguntado sobre si está más preocupado o enfadado por esta negativa lo ha dejado claro: “Más enfadado, porque vamos a seguir trabajando en estos próximos años ya que los vecinos del norte de la provincia no se merecen el maltrato del gobierno de España. Unas obras que sabían perfectamente desde el Gobierno Central el alcance desde hace tres años y nos encontramos ahora con unos argumentos que podían haber puesto encima de la mesa en 2023”.

FUENTES CONSIDERA QUE "HAN CONDICIONADO DURANTE TRES AÑOS TODAS LAS OBRAS"

Además, el desconcierto obedece a que han estado trabajando técnicos de Diputación, Junta y Confederación codo con codo: “y son magníficos técnicos. Han condicionado durante tres años cualquier obra como el enlace eléctrico de Los Pelayos y ahora hemos perdido tres años de trabajo por una decisión política que no es técnica para intentar dilatar en el tiempo unas obras que son muy necesarias y urgentes y que se van a hacer. Porque es paradójico que teniendo tres pantanos en la zona norte de la provincia y no los podamos conectar para disponer de agua en tiempos de sequía. Sería increíble que no pudiéramos hacerlo”.

Fuentes considera que “los 80.000 habitantes del norte de la provincia, ¿qué pueden sentir? Un poco de desconcierto, de cansancio… por una decisión del gobierno del Señor Sánchez que sólo se puede entender desde el punto de vista político. Vamos a seguir trabajando para sea una realidad en 2025 o, como mucho, en 2026”.