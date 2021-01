Estos son los ingredientes que debes evitar a toda costa en los productos de cosmética

La piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y en la gran mayoría usamos productos de cosméticas, que incluso pensando son beneficiosas para la piel, no lo son tanto para nuestro organismo. Y es que a través de la piel todos esos ingredientes pasan al torrente sanguíneo.

Cuando adquirimos un producto natural pensamos que estamos comprando lo mejor, pero eso no significa que sea saludable. Además ante nuestro ritmo de vida y nuestro día a día, cuando vamos a comprar precisamente lo que siempre estamos es falto de tiempo, por lo que pararnos a leer los ingredientes de todos los productos que vamos comprando se convierte en una misión imposible.

En la gran mayoría de productos, incluso los catalogados como bío o ecológicos, encontramos ingredientes qe son tóxicos para nuestro organismo. Muchos están regulados por prorción, es decir, aunque sean tóxicos, siempre que no se supere el porcentaje indicado por los órganos reguladores, no ocurre nada y el producto finalmente llega a los lineales de ventas. ¿Pero te has parado a pensar que el uso de ese producto una y otra vez, entra en el interior de tu cuerpo? Posiblemente no, por este motivo escribo este artículo.

DESEDORANTES

En el mercado hay desodorantes en el que se lee claramente "bio", pues en una marca muy conocida encontramos entre sus ingredientes el salicilato de bencilo, que forma parte de la lista de 216 sustancias perfumantes identificadas como "alérgenos de contacto en humanos" por el Comité Científico Europeo de Seguridad de Consumidores (CCSC). Según el CCSC el 1 y el 3% de la población europea es vícitma de una alergia debida a los ingredientes de perfumería.

También se sospecha que este ingrediente es un interruptor endocrino. Incluso se ha mostrado actividad endocrina en tuos de ensayo o laboratorio, pero los datos científicos actuales no permiten confirmar una actividad real en humanos.

En otras marcas encontramos otro ingrediente que en esta ocasión sí se ha demostrado esa interrupción endocrina, que afectaría en particular a la función tiroidea. También podría tener efectos en las hormanas sexuales y afectar a la fertilidad y el desarrollo. También se han registrado casos de alergias e irritaciones.

Otro ingrediente es el cyclopentasiloxane, una silicona que ha mostrado tener también propiedades de interrupción endocrina. Su uso se considera problemático en aerosoles, ya que desencadena una fuerte exposición global y puede dar lugar a concentraciones en arie superiores al valor considerado seguro por el CCSC. El ciclopentasiloxano también puede contener trazas de ciclotetrasilaxano, clasificado en la Unión Europea como tóxico para la reproducción. Y si pensamos en el medio ambiente, también es muy perjudicial.

Pero hay más como el butilhidroxitolueno que también afecta a la función tiroidea y puede tener efectos en las hormonas sexuales y afectar a la fertilidad y el desarrollo. En cuanto a las sales de aluminio, algo que muchos ahora evitan, pueden lelvar efectos neurotóxicos, ya que obstruyen los poros de la piel y se utilizan principalmente por sus propiedades antitranspirantes. Se recomienda actuar con precaución, evitando aquellos productos que contengan este ingrediente, al igual que evitarlo sobre lesiones en la piel, por ejemplo después del afeitado, en bebés prematuros y personas con insuficiencia renal.

AFTER SHAVE

En estos cosméticos encontramos el fenoxiatanol que se utiliza como conservante. Está regulado y su concentración no puede superar el 1% del producto acabado. Es un conservante tóxico para el hígado y la sangre, y también se sospecha que tiene efectos sobre las hormonas y la fertilidad. También puede ser responsable de alergias de contacto.

CREMA HIDRATANTE

La piel que lo absorve todo, imagínate lo que puede suponer exponerla al ethylhexyl methoxycinnamate. Este filtro UV es un interruptor endocrino. La investigación ha demostrado una interrupción de los estrógenos y también de la función tiroidea. Otro ingrediente sería el oxibenzona que filtra los rayos ultravioletas del sol.

CHAMPÚ

En ellos encontramos el metilcloroisotiazolinona. Se trata de un conservante que se utiliza para reemplazar a los parabenos. Está totalmente prohigica en productos que no se enjuagan desde abril de 2016 por su potencial alérgeno, de hecho, causa dermatitis de contacto alérgicas. Aunque te enjuages el producto está en contacto con la piel algunos minutos, que usado día a día, y años a años, algo quedará en tu organismo. Otro es el sodium laureth sulfate, un ingrediente sometido a un proceso de transformación a partir de óxido de etileno para convertirlo en más tolerable para la piel.

Este gas es altamente reactivo y tóxico, por lo que no se excluye el riesgo de impurezas tóxicas aunque se apliquen procesos de fabricación para regular su contenido residual. Además los residuos que se generan perduran en el medio ambiente y pueden ingerirlos otros organismos.

Como ves esto es una pequeña muestra de ingredientes y de productos, porque la lista es interminable. Ahora está en ti dejar de usarlos o no. La salud está en tus manos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR