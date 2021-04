Esperanza Aguirre se despista y publica una foto en Twitter por error que se hace viral

Esperanza Aguirre, ex Ministra de Educación y ex Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, nunca deja indiferente a nadie y cuenta en nuestro país con tantos detractores como admiradores. Lleva unos días generando noticias por un cúmulo de circunstancias de todo tipo.

Ayer anunció un duro golpe que han sufrido en su familia horas después de que la exdirigente popular se haya vacunado contra la covid-19. Una usuaria de twitter le preguntó cómo estaba su perro, Pecas, y la expresidenta sorprendió a todos afirmando que éste había sido atropellado por el remolque de un coche. El miércoles aprovechó su intervención en televisión en La Sexta para responder al periodista del programa “Al Rojo Vivo” que le pedía unas palabras: “¡Vaya hombre! Dile a Antonio (por Ferreras) que me coja el teléfono y me conteste los mensajes y que no me ponga la cruz”. El presentador, terminada la conexión, replicó a Aguirre que “no he recibido ninguna llamada, ni ningún mensaje. Ella sabe perfectamente que no hay ningún problema. Todo, siempre, con una enorme cordialidad. Pero en serio, que si me llama..ella lo sabe perfectamente. No le habrá dado bien al teléfono esta vez”.

Un despiste que desconcertó en twitter

Entre historias políticas, ayer sufrió Aguirre lo que parece ser un despiste con su teléfono móvil que ha generado todo tipo de interpretaciones. La madrileña envió desde su cuenta personal una fotografía a la red social en la que apenas se veía una palanca de cambios de un vehículo en primer plano con varias mascarillas enroscadas en ella.

Dado que hay un lienzo azul -probablemente del pantalón de Aguirre- tapando la mitad del objetivo de su teléfono móvil, se ha de interpretar como un despiste sin más relevancia, con la casual de que acabó convirtiéndose en una foto primero y en un tuit después.

Al darse cuenta, la ex Presidenta madrileña borró la publicación en redes, pero ese margen ya dio manga ancha a que los tuiteros más activos y ocurrentes hicieran de las suyas y se lanzaran a especular con sorna sobre los motivos de dicho tuit.

buen tuit espe �� — grefu (@grefusito_) April 15, 2021

Grand thief auto — Fran Rodríguez ❤���� ۞ (@AguantaLuis) April 15, 2021

El pájaro está en el nido. Comienza la operación. — danidlr00��️ {F1} (@dani_liro) April 15, 2021

Jaja gracias a esta foto me he dado cuenta de que no la seguía!!! Error enmendado. — Claudia (@clo28twit) April 15, 2021

Vaya batiburrillo de mascarillas tiene ahí usted, Esperanza!!! Un poco de orden. �� — Bea (@bea_rasca) April 15, 2021

Ya nos hemos guardado el móvil sin bloquear — Xila (@Alix82) April 15, 2021

ESPERANZA HA DADO LA SEÑAL. CADA UNO A SUS POSICIONES — La Espe Out Of Context (@LaEspeOOC) April 15, 2021

