Esperanza Aguirre boicotea 'Al Rojo Vivo' y apunta a Ferreras en pleno directo: "Dile a Antonio..."

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha defendido esta mañana la gestión de Isabel Díaz Ayuso al frente de la vacunación tras recibir su primera dosis de AstraZeneca. Aguirre ha acudido al WiZink Center, uno de los puntos de vacunación masiva junto al Hospital Enfermera Isabel Zendal y el estadio Wanda Metropolitano. La exmandataria sufrió el Covid en la primera ola de la pandemia junto a su marido, que estuvo grave, y vio "desgraciadamente" morir a algunos de sus mejores amigos.

Nada más salir del punto de vacunación, Aguirre ha reconocido que se había tomado un paracetamol antes de ir a vacunarse tal y como le habían recomendado. Además, la expresidenta de la región ha aprovechado para lanzarle un 'dardo' a Pedro Sánchez: "Los expertos que en la Comunidad de Madrid que sí existen y no como los del Gobierno de Sánchez, recomiendan que una dosis es suficiente". La política ha aprovechado su intervención en televisión para responder al periodista de 'Al Rojo Vivo' que le pedía unas palabras: "¡Vaya hombre! Dile a Antonio que me coja el teléfono y me conteste los mensajes y que no me ponga la cruz".

Una vez que ha acabado la conexión, Antonio García Ferreras ha contestado a Aguirre y asegura que "yo no he recibido ninguna llamada, ni ningún mensaje. Ella sabe perfectamente que no hay ningún problema. Todo, siempre, con una enorme cordialidad. Pero en serio, que si me llama..ella lo sabe perfectamente. No le habrá dado bien al teléfono esta vez".

Por tanto, el periodista ha incidido en que no tiene ningún conflicto abierto con Aguirre y ha asegurado que, si ella le llama, respondería encantado.

Aguirre criticó que Podemos instigue la violencia en Vallecas: "No hay más 'kale borroka' que la que ellos fomentan"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre criticaba que desde Podemos y otras formaciones de izquierda se haya instigado a la violencia en protesta por la presencia de Vox en el barrio de Vallecas y ha defendido la legitimidad del partido de Santiago Abascal para desarrollar un acto electoral donde quiera.

"Avergüenza que un señor que hasta ayer era vicepresidente del Gobierno esté a favor de la violencia. Aquí no hay más 'kale borroka' que la que ellos fomentan", ha señalado en declaraciones a 'Telemadrid'.

En la misma línea, defendía la legitimidad de Vox para celebrar un acto electoral en este barrio, y más en concreto en la conocida popularmente como 'Plaza Roja' de Vallecas, y ha rechazado que se pueda hablar de provocación.