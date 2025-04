Los escolares cordobeses entre el escaqueo y las ganas de volver a ver sus compañeros

Después del opaco lunes, este martes era un día lectivo pero en el que por orden de la Junta de Andalucía no se iba a avanzar materia en los centros escolares. En el Colegio Santa Victoria de Córdoba Silvia acababa de dejar a su pequeño en la portería: “Esta mañana en el grupo de whatsapp de Primero de ESO pusieron un mensaje, pero dudaba de traerlo o no, pero cuando hemos abierto la plataforma he visto que estaban poniéndole una incidencia que no podríamos justificarla. Por eso le hemos vestido y traído corriendo”.

La directora del centro, Amelia Vidal, confiaba en que fuera una jornada relativamente normal: “los profesores están con los alumnos en clase y en el colegio estamos con normalidad a pesar de no avanzar materias. Más que nada algunos padres tenían que forzar a los niños porque tenían reticencias para venir y otros padres los han recogido. También hay padres a los que les da miedo”.

Marina Redondo trataba de dar clase a sus alumnos de Primero de la ESO. Bueno, a quienes les ha apetecido venir. Apenas 6 de 32. Redondo aprovechó la jornada para debatir en el idioma de Shakespeare sobre cómo les afectó el apagón de ayer y reflexionando. ¿Prevención o escaqueo? Los alumnos apuestan más por lo segundo, porque “al final esta mañana ya había luz y… “qué iba hacer en casa sola?” dice una de ellas.

que haya habido o no almuerzo caliente habrá dependido de lo que haya afectado el apagón a la cadena del frío de los alimentos

En infantil el ambiente era otra cosa en general. Hemos preguntado en una clase si tenían ganas de venir y la respuesta fue contundente, así como su motivación: Querían aprender.

Los comedores escolares también han funcionado con normalidad aunque, eso sí, que hayan comido o no caliente los chavales habrá dependido de la valoración que en cada centro se haya hecho de los efectos de la cadena de frío en la comida.