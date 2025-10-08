La escasa oferta de viajes del Imserso para una demanda cada vez mayor

Desde este miércoles se pueden reservar en toda Andalucía los viajes del Imserso de esta temporada. Las dos principales novedades ofertadas por el Ministerio de derechos sociales son que los mayores que lo deseen podrán viajar con su mascota y que se van a ofertar plazas a cincuenta euros para personas sin recursos.

Nos hemos acercado a una agencia de viajes para conocer cómo se están viviendo estos primeros días de ventas. Concretamenta a Viacor, en pleno centro de Córdoba, donde Marisol Chacón, una de sus responsables, no las tenía todas consigo con la manera de gestionar esta política social por parte del gobierno. Espera más afluencia de solicitantes de viajes con el IMSERSO mañana mientras lamenta que las plazas para quienes hayan recibido cita para el jueves estén contadas.

Le preguntamos a Marisol cuáles son los destinos más demandados. En la respuesta también hay una reflexión, porque no todos los lugares soñados por nuestros mayores son posibles, lamentablemente.

Concha, por su parte, cumple los requisitos para solicitar un viaje del Imserso. Ha acudido esta mañana para cerrar sus vacaciones en Japón, pero también aspira a uno de esos destinos ofertados desde el Instituto de mayores. No es muy optimista sobre lo que va a pedir... y lo que le van a poder dar.