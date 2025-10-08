Di 250 euros a los novios en una boda y salir de la misma con 120.000: el original regalo que se está poniendo de moda

Una boda ha pasado de ser un evento emotivo a convertirse en el escenario de una anécdota viral gracias a un giro del destino. La historia, compartida por la usuaria de TikTok @mariaespinar01, narra cómo una invitada que había entregado 250 euros como regalo acabó abandonando la celebración con un premio de 120.000 euros. El motivo fue un original regalo de boda que los novios hicieron a todos los asistentes: un rasca de lotería.

Según relata María Espinar en su vídeo, la pareja de novios decidió sustituir los tradicionales detalles por un 'rasca y gana' para cada asistente. Esta idea, que ella misma califica como una moda en auge, busca ofrecer una experiencia entretenida. La generosidad de los novios se extendió también a todo el personal que trabajaba en el evento, incluidos camareros, fotógrafos y organizadores, quienes recibieron su propio boleto.

Un giro inesperado en la celebración

En mitad del banquete, los novios animaron a los presentes a buscar bajo sus platos y probar suerte con los rascas, un detalle original frente al tradicional regalo en metálico, un gasto que suele preocupar a los invitados, tal como se ha comentado en otras ocasiones. Tras unos momentos de emoción contenida y premios menores, la euforia se desató.

Alamy Stock Photo Banquete de bodas con invitados

De repente, tal como cuenta Espinar, "una señora se sube encima de la mesa y se pone a chillar '¡que me ha tocado, que me ha tocado!'". El revuelo fue inmediato: los fotógrafos corrieron a inmortalizar el momento y el resto de invitados no daban crédito. Nadie imaginaba que un boleto de dos euros pudiera esconder el premio máximo de 120.000.

Ante el asombro general, la afortunada cogió el micrófono para comunicar la noticia a todos y anunciar su drástica decisión: "Chicos, me ha tocado los 120.000 € y aquí sí termina mi presencia en la boda". Acto seguido, recogió sus pertenencias y abandonó la celebración para poner a buen recaudo su premio.

La sorpresa de la organizadora y las implicaciones del premio

La propia María Espinar, encargada de repartir los boletos en las mesas, ha confesado su estupefacción. "Imaginaros mi cara cuando yo supe que yo había repartido esos rascas y que a mí me dejaban quedarme uno", relata. Un premio de esta magnitud, aunque inesperado, también conlleva obligaciones fiscales que la afortunada deberá atender, ya que los premios de lotería están sujetos a tributación.

AI generated Una persona tiene un boleto de rasca y gana en la mano

Lo más curioso es que la organizadora tuvo una premonición sobre la mesa donde se encontraba la ganadora. "Esa mesa me había dado muy buenas vibras", ha comentado en el vídeo, explicando la sensación que tuvo al colocar el sobre en ese sitio concreto. "Yo le había dicho a mi compañero: 'En esta mesa algo va a tocar'", sentencia.

Regalos de boda que rompen moldes

Este tipo de regalos originales para bodas se están popularizando como alternativa a los detalles convencionales. La anécdota de esta boda demuestra que, a veces, la elección más atrevida puede cambiarle la vida a uno de los invitados. No es la primera vez que un obsequio nupcial se sale de lo común, como demuestra la historia de la pareja que recibió un inodoro con 4.000 euros.