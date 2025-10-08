Carlos Ferrón, en COPE: "El precio del mango está haciendo que los agricultores no estén plenamente contentos"

En Fruit Attraction no podía faltar Carlos Ferrón, ingeniero agrónomo y concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Almuñécar, gran conocedor y divulgador de nuestros productos estrella, los subtropicales.

Desde la feria agrícola nos habla de la campaña del mango, que está en su momento alto y que ante la gran producción, de alta calidad, que tenemos este año, "los precios están haciendo de los agricultores no estén plenamente contentos" nos contaba. Se espera producir unos 35.000 kilos en los dos meses que dura la campaña y habrá que aprovechar los precios bajos para que este producto, de tan alta calidad, llegue a muchos hogares, lo conozcan y se enamoren de el, para que cuando lleguemos a la próxima campaña, el consumo sea mayor.

La campaña de la chirimoya va bien, en su línea, recordando que somos los únicos productores de Europa, convirtiéndose en un producto absolutamente exclusivo. La campaña de la chirimoya, que comenzó a primeros de agosto, se distribuye prácticamente durante 10 meses y se producen unos 45.000 kilos al año. En enero y febrero es cuando alcanza los precios más altos, compensando los meses de precios más bajos. "La campaña de chirimoya es muy profesional y tenemos los mejores productores a nivel mundial" nos dice Carlos.

Y el aguacate es sin duda el producto estrella. Va a ser una campaña, a punto de empezar, buena en calibre y se espera que con mayor producción que el año pasado, "las lluvias recientes vienen muy bien para el engorde del fruto" nos comenta el experto. Primero comenzarán los aguacates lisos, como el Bacon, seguidos del Fuerte.