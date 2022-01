Enrique Castillo: “No queremos ser pañuelo ni sufrir más ninguneo”

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha presentado el Decálogo de las principales reivindicaciones de los enfermeros cordobeses, a la par que insta al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, a que dé respuesta a estas demandas justas e inaplazables. Así lo ha señalado el presidente en funciones del Colegio cordobés, Enrique Castillo. El decálogo se articula en torno a los siguientes puntos:





MÁS ENFERMERAS





Se necesita incorporar urgentemente más enfermeras para hacer sostenible la carga de trabajo. Para este colectivo no es justificable que Córdoba sea una de las provincias españolas con peores ratios de enfermera - paciente. Según Castillo “el exceso de presión y sobrecarga de trabajo pone al límite la capacidad de respuesta de las enfermeras y con ello pone en riesgo a los pacientes. Córdoba tiene un ratio de 548 profesionales por cada 100.000 habitantes, siendo la 16ª provincia española con la ratio más baja”. Además, “la cita ratio cordobesa de 548 es un 40% menor que la ratio ideal de 917 enfermeras que considera la Organización Mundial de la Salud”.





También se reclama a la Consejería la renovación de los llamados contratos COVID, después de que más de 3.000 en toda Andalucía correspondientes a enfermeras no se renovaran el pasado 31 de octubre. Para Castillo “este hecho ha provocado que muchas enfermeras se hayan marchado a trabajar a otras regiones, especialmente a Cataluña, y que durante la actual sexta ola el SAS esté registrando problemas para contratar profesionales”, ha apuntillado.





MEJORES CONDICIONES LABORALES Y PROFESIONALES





El colectivo afirman que hay que actualizar las retribuciones que tienen poco que ver con la preparación y el nivel de responsabilidad exigido. En España el salario bruto medio anual está entre los 26.000 euros y los 30.000 brutos anuales, por lo que los 27.571 euros que perciben las enfermeras cordobesas del SAS está por debajo de la franja media; y lejos de Comunidades como el País Vasco, donde la diferencia supera los 5.000 euros brutos anuales.









Castillo asegura que “es inaplazable impulsar el desarrollo efectivo y real de las especialidades de Enfermería reguladas en España. A pesar de que cada año se forman especialistas en ramas como Obstétrico, Matrona, Salud Mental, Familiar y Comunitaria, Geriátrica, Pediátrica y Cuidados Médico-Quirúrgicos, no están plenamente reconocidas por el SAS. Tampoco son reconocidas dentro de los centros sanitarios y sociosanitarios concertados, residencias de mayores o centros de diálisis y mutuas de accidentes de trabajo”.





CARRERA PROFESIONAL





Solicitan también que se equipare el reconocimiento de la Carrera Profesional con otras Comunidades Autónomas. La Carrera Profesional representa el reconocimiento que las enfermeras exigen, tanto a nivel profesional como económico. GRUPO A1 La Administración sanitaria “tiene que reconocer a las enfermeras dentro del grupo profesional A1, pues son profesionales con título universitario de Grado que cuentan, además, y en muchos casos, con una formación de postgrado de primer nivel”, afirma Castillo. El no reconocimiento del grupo A1 no solo tiene efectos retributivos, también impide al acceso a determinados puestos y de gestión en la función pública.





FIN DEL “NINGUNEO”





Enrique Castillo ha dejado claro que “no queremos ser como un pañuelo. Ahora te necesito y ahora no. Este tiempo atrás ha sido muy bonito y emocionante recibir aplausos por nuestra labor desarrollada durante esta pandemia, pero ya estamos cansados que no seamos reconocidos y no se atienda nuestras demandas. Es un desprecio por parte de la Administración y para las más de 4.500 enfermeras cordobesas, porque esta falta de diálogo impide la puesta en marcha de medidas que podrían mejorar la atención a los ciudadanos”. Entre otras cuestiones, la Consejería de Salud y Familias, “ha olvidado la voz y representatividad de la profesión en el diseño y desarrollo de la nueva Estrategia de Atención Primaria en Andalucía”.





FALTA DE RECONOCIMIENTO





En el ámbito socio sanitario y especialmente en las residencias de mayores, la falta de reconocimiento funcional y económico de las enfermeras cordobesas “es especialmente preocupante, y está provocando que las enfermeras huyan de estes sector, con el problema que esto conlleva para el cuidado de nuestros mayores. “Es necesaria una mayor equiparación de estos profesionales respecto al resto de sectores y no sustituir estos puestos de trabajo por otros perfiles que no tienen la cualificación ni las competencias que exige la atención a un mayor o a un paciente crónico”, asegura el presidente.





MÁS ATENCIÓN PRIMARIA Y MÁS PREVENCIÓN





El papel que juegan las enfermeras en la Atención Primaria es fundamental, ha querido dejar claro Enrique Castillo, “no solo para unos cuidados de calidad y cuestiones diversas como las campañas de vacunación frente al COVID-19 y la gripe, sino también para el desarrollo de políticas de prevención y educación para la salud de la ciudadanía, que reducirán la sobrecarga existente en la atención hospitalaria. Es necesaria una redefinición de las denominadas Consultas de Acogida, que deben poder ofrecer una atención finalista.





ENFERMERÍA ESCOLAR





Las enfermeras deben estar presentes en los centros escolares, situándose al frente de los planes de salud de cada centro educativo, y fomentando hábitos saludables y una verdadera educación para la salud entre toda la comunidad educativa, especialmente entre los niños y jóvenes.





MÁS PLAZAS PARA ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA





Las 126 plazas de nuevo ingreso que viene ofertando cada curso en los últimos años la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba son a todas luces insuficientes para garantizar las necesidades del sistema sanitario existentes en el presente, y para asgurar el relevo generacional en la profesión.