Encinas Reales se ilumina con la XV edición de su mágica “Noche Encandilada”

Encinas Reales se prepara para vivir el próximo sábado 30 de agosto una de sus noches más especiales. El municipio cordobés acogerá la decimoquinta edición de la Noche Encandilada, un evento que se ha consolidado como una de las citas culturales más mágicas y esperadas del verano en la provincia, atrayendo cada año a cientos de visitantes.

El alcalde, Gabriel Prieto Navarro, aseguró que la localidad está lista para ofrecer “una gran cita como cada año” y destacó que la magia de las velas es lo que hace único al evento. Según explicó, la experiencia es diferente en cada edición: “No son las mismas calles, vamos cambiando. Puedes elegir acompañar al pasacalles o quedarte en el centro y disfrutar de un concierto de una forma más relajada”.

La Noche Encandilada no solo llena de luz y cultura las calles de Encinas Reales, también supone un impulso para la hostelería y la restauración local. Prieto recordó que “nuestros hosteleros tienen sus bares llenos, es su noche de plenitud”. Además, el servicio de barra del Teatro al Aire Libre permite colaborar con distintas hermandades y cofradías del municipio. En esta edición, la recaudación beneficiará a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y a la Hermandad de San Juan.

El programa arrancará a las 21:30 horas con actividades infantiles en la calle Cruz y continuará en la calle Pozo Dulce con la presentación oficial y el apagado simbólico del alumbrado eléctrico. Desde ese momento, la luz de las velas guiará a vecinos y visitantes en un recorrido lleno de sorpresas: espectáculos de fuego a cargo de Singular Show, batucada y danza africana con Arte Samba y paradas en rincones emblemáticos como el Parque de la Iglesia o la Ermita de El Calvario. La medianoche marcará el gran espectáculo final de fuego, seguido del encendido de la luz eléctrica.

La fiesta, sin embargo, no terminará ahí. El Teatro al Aire Libre acogerá a partir de las 00:20 horas el fin de fiesta con DJ Juandoke y el grupo de versiones X. Paralelamente, se celebrará un año más el Concurso de fachadas y espacios públicos encandilados, en el que los vecinos decoran balcones y rincones para ser valorados en votación popular.

Como novedad, este año se ha organizado la “Cena Encandilada” el jueves 28 de agosto, una actividad dirigida a las personas mayores del municipio que podrán disfrutar de una velada a la luz de las velas en el Bar Villa Azul mientras escuchan música en directo.

Con el respaldo del Ayuntamiento y la colaboración de la Diputación de Córdoba, Encinas Reales volverá a ofrecer una experiencia única que combina tradición, cultura, música y luz en un entorno mágico, reafirmando su compromiso con la dinamización cultural y turística de la comarca.