Declarado un incendio en la mezquita de Córdoba: fuentes de la diócesis de Córdoba aseguran que está ya controlado por los bomberos
La policía ha acordonado rápidamente la zona y se ha podido controlar el incendio, del que por el momento se desconocen las causas
Luis Calabor
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Un incendio ha sido declarado en la Mezquita-catedral de Córdoba. Fuentes de la diócesis de Córdoba han confirmado que el incendio está controlado. La actuación de los bomberos ha sido muy rápida, la policía ha acordonado rápidamente la zona y se ha podido controlar el incendio, del qué por el momento se desconocen las causas
(noticia en desarrollo)
