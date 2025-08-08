COPE
Declarado un incendio en la mezquita de Córdoba: fuentes de la diócesis de Córdoba aseguran que está ya controlado por los bomberos

La policía ha acordonado rápidamente la zona y se ha podido controlar el incendio, del que por el momento se desconocen las causas

El incendio de la Mezquita-Catedral

Luis Calabor

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un incendio ha sido declarado en la Mezquita-catedral de Córdoba. Fuentes de la diócesis de Córdoba han confirmado que el incendio está controlado. La actuación de los bomberos ha sido muy rápida, la policía ha acordonado rápidamente la zona y se ha podido controlar el incendio, del qué por el momento se desconocen las causas

(noticia en desarrollo)

