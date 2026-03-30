Lunes Santo: Horario del Encuentro y recorrido de las procesiones de la Esperanza y la Ilusión

Dos procesiones tienen lugar en este Lunes Santo por las calles de Ávila: la de Nuestra Señora de la Esperanza y la del Santísimo Cristo de la Ilusión, que marcan el encuentro de las citadas imágenes en la plaza de la Catedral.

esperanza

La procesión de Nuestra Señora de la Esperanza, una de las que con mayor emoción sigue el pueblo de Ávila, está organizada por la hermandad del mismo nombre, partiendo desde la iglesia de San Juan Bautista con los pasos de Nuestra Señora de la Esperanza y Jesús de la Salud.

Como viene siendo habitual su recorrido se realiza por las calles céntricas de la ciudad, sin salir en ningún momento fuera del recinto amurallado y es la procesión que durante más tiempo se mantiene fuera de su templo. La "petalada" a la salida de su templo, la visita a la hermandad del Santísimo Cristo de las Batallas en la iglesia de Mosén Rubí, el paso de rodillas por el arco de la Esperanza a la entrada de la plaza del mercado chico son momentos en los que el pueblo de Ávila se vuelca para presenciar esta procesión antes de su llegada a la plaza de la catedral, donde se producirá el encuentro con el Santísimo Cristo de la Ilusión. Luego, de regreso a su templo la visita al Patronato de Nuestra Señora de las Angustias y santo sepulcro, en la iglesia de San Ignacio de Loyola.

Nuestra Señora de la Esperanza Foto: Junta de Semana Santa de Ávila

ITINERARIO

Lugar salida: Iglesia parroquial de San Juan Bautista a las 19:00 horas.

Lugar llegada: Iglesia de San Juan Bautista

Recorrido: Iglesia de San Juan Bautista, Blasco Jimeno, Jimena Blázquez, Ramón y Cajal, Conde Don Ramón, Marqués de Benavítes, Mosén Rubí (Estación de Penitencia ante el Santísimo y saludo a las Madres Dominicas y Cofradía del Stmo. Cristo de las Batallas), Bracamonte, Zurraquín, Arco de Ntra. Sra. de la Esperanza, Plaza del Mercado Chico, Comuneros de Castilla, Calle Reyes Católicos, Calle Alemania, en torno a las 22h. llegada a la Plaza de la Catedral accediendo por la zona del Valderrábanos, (Encuentro con el Stmo. Cristo de la Ilusión en torno a las 22:30h), Cruz Vieja, Adolfo Suárez, Don Gerónimo, José Tomé (saludo al Patronato del Stmo. Sepulcro y Ntra. Sra. de las Angustias), Teniente Arévalo, Cardenal Pla y Deniel, Pedro Dávila, Caballeros, Martín Carramolino, Iglesia de San Juan Bautista.

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Cristo de la Ilusión Foto: Junta de Semana Santa de Ávila

A las 20:15 de la noche la ermita de Nuestra Señora de las Vacas abre sus puertas para dar inicio a la procesión del Santísimo Cristo de la Ilusión que organiza el Patronato de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora de las Vacas.

Después de recorrer las estrechas calles de su barrio inicia la subida hacia el centro de la ciudad, haciendo su entrada al recinto amurallado por el arco del rastro, dirigiéndose a la plaza de la catedral, donde la madre esperaba a su hijo para encontrarse con Él. Es el momento en que el verde y el blanco y el blanco y verde de ambas cofradías se funden en la plaza para presenciar ese encuentro, uno de los momentos más emotivos de la semana santa abulense.

Encuentro Foto: Junta de Semana Santa de Ávila

Finalizado el encuentro, hace de nuevo su salida del recinto amurallado por el arco del peso de la harina para dirigirse de nuevo al punto de partida.

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