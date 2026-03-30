Un incendio en Dénia moviliza a los bomberos y alerta a los vecinos de una finca
Las llamas, originadas en una palmera, se han extendido a un almacén cercano sin causar heridos, aunque han obligado a tomar precauciones en la zona
Denia - Publicado el - Actualizado
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Este domingo, a las 23.55, se ha declarado un incendio en Dénia que ha afectado a una palmera y a un almacén, movilizando a dos dotaciones de bomberos. El suceso ha tenido lugar en la confluencia de las calles Xàtiva y Mirarrosa, generando una visible columna de humo.
Como medida preventiva, las autoridades han alertado a los vecinos de una finca colindante para que recogieran los toldos de sus viviendas. Además, se les ha instado a mantener las ventanas cerradas para evitar la entrada del humo generado por las llamas.
Afortunadamente, no se han registrado heridos a causa del incidente. La rápida intervención de los efectivos de emergencia ha permitido controlar la situación y extinguir el fuego, que ha afectado tanto a la vegetación como a parte de las instalaciones del almacén.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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