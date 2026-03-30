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Un incendio en Dénia moviliza a los bomberos y alerta a los vecinos de una finca

Las llamas, originadas en una palmera, se han extendido a un almacén cercano sin causar heridos, aunque han obligado a tomar precauciones en la zona

Este lunes se ha declarado un incendio en Dénia que ha afectado a una palmera y a un almacén, movilizando a dos dotaciones de bomberos

Este lunes se ha declarado un incendio en Dénia que ha afectado a una palmera y a un almacén, movilizando a dos dotaciones de bomberos

Redacción COPE Denia

Denia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Este domingo, a las 23.55, se ha declarado un incendio en Dénia que ha afectado a una palmera y a un almacén, movilizando a dos dotaciones de bomberos. El suceso ha tenido lugar en la confluencia de las calles Xàtiva y Mirarrosa, generando una visible columna de humo.

Almacén afectado por el incendio en Dénia

Almacén afectado por el incendio en Dénia

Como medida preventiva, las autoridades han alertado a los vecinos de una finca colindante para que recogieran los toldos de sus viviendas. Además, se les ha instado a mantener las ventanas cerradas para evitar la entrada del humo generado por las llamas.

Dotación policial cortando el paso a la zona del incendio de Dénia

Dotación policial cortando el paso a la zona del incendio de Dénia

Afortunadamente, no se han registrado heridos a causa del incidente. La rápida intervención de los efectivos de emergencia ha permitido controlar la situación y extinguir el fuego, que ha afectado tanto a la vegetación como a parte de las instalaciones del almacén.

Palmera en llamas en Dénia

Palmera en llamas en Dénia

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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