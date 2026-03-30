Un incendio en Dénia moviliza a los bomberos y alerta a los vecinos de una finca

Este lunes se ha declarado un incendio en Dénia que ha afectado a una palmera y a un almacén, movilizando a dos dotaciones de bomberos

Este domingo, a las 23.55, se ha declarado un incendio en Dénia que ha afectado a una palmera y a un almacén, movilizando a dos dotaciones de bomberos. El suceso ha tenido lugar en la confluencia de las calles Xàtiva y Mirarrosa, generando una visible columna de humo.

Almacén afectado por el incendio en Dénia

Como medida preventiva, las autoridades han alertado a los vecinos de una finca colindante para que recogieran los toldos de sus viviendas. Además, se les ha instado a mantener las ventanas cerradas para evitar la entrada del humo generado por las llamas.

Dotación policial cortando el paso a la zona del incendio de Dénia

Afortunadamente, no se han registrado heridos a causa del incidente. La rápida intervención de los efectivos de emergencia ha permitido controlar la situación y extinguir el fuego, que ha afectado tanto a la vegetación como a parte de las instalaciones del almacén.