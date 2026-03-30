La Cofradía de Dolores protagoniza el único desfile del Lunes Santo en Ferrol

La Cofradía de Dolores celebra este Lunes Santo la única procesión que acogerá Ferrol durante la jornada. La hermandad abrirá las puertas del corralón a partir de las 18:00 horas para que los fieles puedan visitar las imágenes de Cristo Rey y la Virgen de la Amargura, que ya estarán dispuestas en sus tronos.

La procesión

La procesión dará comienzo a las 21:00 horas. El primer paso en salir será el del crucificado, propiedad del colegio Cristo Rey, acompañado por el tercio más reciente de la cofradía, compuesto mayoritariamente por niños y adultos de su comunidad educativa.

Tras el Cristo, procesionará la Virgen de la Amargura, una talla realizada en 2009 por el imaginero sevillano Fernando Murciano. La banda Acotaga abrirá la comitiva, la de Nuestra Señora de la Misericordia de Viveiro irá tras el Cristo y la Banda de Música de As Pontes acompañará a la Virgen.

Otros actos de la jornada

De forma paralela, la capilla de la Merced acogerá a las 18:00 horas el Vía Crucis del Movimiento Juvenil Mercedario. En este acto se recrearán las escenas de la Vía Dolorosa y contará con el acompañamiento de las voces del coro infantil Mosaico.