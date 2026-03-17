Córdoba blinda la salud de sus costaleros para la Semana Santa

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha anunciado la puesta en marcha de una iniciativa para cuidar de una de las figuras clave de su Semana Santa. En coordinación con la fisioterapeuta Gema León, se ofrecerá a los costaleros de la capital un servicio especializado para abordar las exigencias físicas que supone su labor bajo los pasos procesionales.

Según ha comunicado la propia Agrupación, este Centro de Atención al Costalero se activa un año más en colaboración con la Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación Gema León. El propósito principal es claro: "el objetivo de garantizar la prevención, tratamiento y recuperación de lesiones durante la Semana Santa".

El objetivo de garantizar la prevención, tratamiento y recuperación de lesiones durante la Semana Santa"

Horarios adaptados a la Pasión

Para asegurar que todos los costaleros puedan acceder al servicio, se ha diseñado un amplio horario de atención durante los días de mayor actividad. El centro estará operativo en un horario adaptado a las necesidades de la semana grande cordobesa, facilitando así la asistencia antes o después de los ensayos y estaciones de penitencia.

Concretamente, desde el Lunes Santo hasta el Miércoles Santo, la atención se prestará en jornada partida, con un horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas y de tarde, de 16:00 a 21:00 horas. Esta franja permite a los costaleros una mayor flexibilidad para acudir a la clínica.

Durante los días centrales de la Semana Santa, el servicio se intensifica. El Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, el centro permanecerá abierto de manera ininterrumpida desde las 9:00 hasta las 15:00 horas. Además, la atención se extenderá hasta el Lunes de Pascua, ya finalizadas las procesiones, retomando el horario de mañana y tarde para tratar posibles dolencias residuales.

Un compromiso con la pieza fundamental

El acceso a este servicio especializado requiere un trámite sencillo por parte de los interesados. Los costaleros que deseen ser atendidos deberán presentar la papeleta de sitio facilitada por su respectiva hermandad, junto con su DNI, en el momento de la cita en la clínica.

Con esta iniciativa, la Agrupación de Hermandades reafirma su "compromiso con el bienestar de los costaleros", a quienes considera "una pieza fundamental en el desarrollo de la Semana Santa cordobesa". Para ello, se dispondrá de "un servicio especializado, con amplio horario de atención durante los días clave", garantizando que la atención sea proporcionada por un equipo profesional altamente cualificado y con una vasta experiencia en el tratamiento de las lesiones propias del trabajo bajo las trabajaderas.