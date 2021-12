Córdoba aprueba el plan de seguridad para Navidad pendientes de la evolución de la pandemia

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, han dado el visto bueno este lunes al plan de tráfico y seguridad para la Navidad en la capital, activo desde el día 22 de diciembre hasta 6 de enero, aunque pendientes de la evolución de la pandemia del coronavirus Covid-19, con las medidas que se adopten en próximos días.

En declaraciones a los periodistas tras la Junta Local de Seguridad, el alcalde ha defendido que con el plan, en "magnífica colaboración" entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local y Policía Autonómica, se persigue que "la Navidad sea segura" para los ciudadanos en las distintas actividades programadas. Ante la nueva ola del Covid, con la variante Ómicron, Bellido ha pedido a "toda la población que la prudencia que se reclama siempre se extreme en estas fechas", donde "en las celebraciones privadas cada familia ya es consciente de cuáles son las medidas que se deben adoptar cada uno en sus casas para evitar mayores problemas", mientras que para la vía pública ha solicitado "a todo el mundo el uso de la mascarilla en todo momento".

Según ha enfatizado, "ahora mismo, en esta situación de contagio comunitario, donde la vida va a seguir fluyendo y no hay previstas, a día de hoy, que haya medidas más duras, poder hacer compatible que la vida continúe en Navidad en la vía pública requiere un esfuerzo, que es llevar todos la mascarilla", que "es la primera barrera de protección frente al Covid y la nueva variante", ha remarcado. Igualmente, el regidor ha apuntado que "las cifras no se sabe dónde van a acabar en la incidencia acumulada, porque cada día sube más", a la vez que "se ve cada día, no de forma dramática, que la presión hospitalaria poco a poco también va subiendo", ha expuesto.

Entretanto, ha dicho que ha hablado con los responsables de la Consejería Salud y Familias de la Junta al estar ya Córdoba en nivel uno de alerta sanitaria y ve "muy acertado" el certificado Covid para el ocio nocturno y la hostelería, al tiempo que ha apoyado "como recomendación" de la Junta que "el uso de la mascarilla en exteriores sea obligatorio para toda la población".

Respecto a la Conferencia de Presidentes del miércoles, el primer edil confía en que no se adopten "medidas especialmente drásticas y duras", pero "en cualquier caso, y como siempre, van a contar con la colaboración del Ayuntamiento y de toda la ciudad de una forma absolutamente leal", ha subrayado. Su impresión es que no se tomarán "medidas especialmente muy restrictivas, sino más bien más elementos de colaboración entre administraciones o algún cambio en la legislación en el uso de los elementos de protección". Espera que "quede ahí, porque también sería una buena señal de que esta ola no se descontrola y no sea necesario tomar medidas".

"TODOS LOS ESCENARIOS" ANTE LA CABALGATA

Cuestionado por si baraja que no haya Cabalgata de Reyes Magos, el alcalde ha subrayado que "a día de hoy se barajan todos los escenarios posibles", y aunque "se mantienen los planes iniciales, porque a día de hoy no hay ninguna norma que diga que haya que hacer otra cosa y tampoco en grandes ciudades se están tomando otro tipo de medidas, pero escenarios sobre la mesa están todos planteados y se reaccionará en función de lo que digan las autoridades sanitarias", ha insistido.

Mientras, la subdelegada del Gobierno ha destacado que los agentes de los distintos cuerpos de seguridad "se coordinan de manera muy especial en Navidad para tener un refuerzo", todo ello "máxime en esta Navidad con el certificado Covid y una serie de novedades en este momento delicado de la pandemia", también de atención a la ciudadanía por parte de la Policía Nacional, junto con la Local.

Además, confía en "unas buenas fiestas para que el comercio y las compras sean seguras y que la gente pueda divertirse sin que conlleve un peligro en ningún sentido", al tiempo que la Guardia Civil estará pendiente de controles de alcohol y drogas, entre otros aspectos que ha citado, apelando a "la responsabilidad individual, que es la mejor manera de estar todos seguros".

Así, espera que "a la vuelta se pueda hacer un balance muy positivo de un momento muy bonito en la ciudad, con mucha gente disfrutando del alumbrado, las compras y la restauración", en este caso "con responsabilidad y serenidad", ha abundado Valenzuela.

PUNTOS DEL PLAN

Previamente, el delegado de Presidencia, Seguridad y Movilidad, Miguel Ángel Torrico (PP), ha detallado parte del plan aprobado en la Junta de Gobierno Local, que tiene como objetivo "controlar la mayor intensidad de tráfico rodado y peatonal, estar pendiente del posible aumento de infracciones relacionadas tanto con el estacionamiento de vehículos, como la seguridad y fluidez de las vías de coches y peatonales".

Asimismo, ha indicado que habrá atención al "incremento de las acciones delictivas", así como "la mayor concurrencia en los centros comerciales abiertos que hace necesario incrementar la vigilancia en estas zonas y también en el resto de barrios y la periferia". Entre los fines concretos se fija "dar una eficaz cobertura policial a las actividades realizadas por el Consistorio en el desarrollo del programa de Navidad; conseguir que el tráfico rodado sea lo más fluido posible, y promover mejoras en la seguridad vial", así como "reducir la accidentalidad programando controles de alcoholemia, velocidad y drogas" y "establecer controles sobre la venta ambulante no autorizada".

En cuanto al ámbito, ha puntualizado que "las zonas de especial vigilancia son el eje Bulevar Gran Capitán, Tendillas, Puerta Gallegos, Paseo de Córdoba y Plaza de las Tres Culturas, la Judería y Mezquita-Catedral, Jesús Rescatado, Ciudad Jardín, Valdeolleros y Santa Rosa, el Zoco y barriadas periféricas con un dispositivo específico". Por otra parte, en la citada Junta de Gobierno se ha acordado la autorización del desarrollo de las Cabalgatas de los Reyes Magos de las barriadas periféricas --Alcolea, Cerro Muriano, Santa Cruz, El Higuerón, Villarrubia y Santa María de Trassierra--.

Preguntado por si habrá medidas especiales en la Cabalgata del día 5 de enero en la capital, Torrico ha explicado que "ahora se está en situación de plena normalidad" y "hay un permanente contacto con los responsables de la Consejería de Salud de la Junta", después de que "se ha pasado de nivel cero a nivel uno". En este sentido, ha declarado que van a estar "pendientes de cómo evoluciona la pandemia y qué instrucciones hay a nivel regional", de manera que "no se va a hacer algo distinto a lo que se haga en otras provincias andaluzas en función del nivel de alerta Covid", ha abundado.

Así, ha expuesto que "a día de hoy se mantiene el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde con una fuerte presencia policial para asegurar que se cumple la normativa sanitaria y se mantienen las cabalgatas del día 5 tal cual están programadas, con el número de carrozas y el recorrido, con sus condiciones de seguridad que las tenían establecidas de antes", pero "en función de la evolución de los acontecimientos y las recomendaciones de la autoridad sanitaria se irá adaptando", ha aclarado el edil.