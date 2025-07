Aumenta la preocupación por los patinetes en Córdoba: 60 accidentes, 11 heridos y cientos de multas en solo dos meses

La Policía Local de Córdoba, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), ha iniciado una campaña de sensibilización dirigida a los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, tras el alarmante aumento de accidentes e infracciones registrados en los últimos dos meses. El objetivo: concienciar sobre la normativa de circulación y evitar que se repitan situaciones peligrosas tanto para los propios conductores como para los peatones.

La presentación de esta campaña tuvo lugar este lunes en la céntrica plaza de las Tendillas. En el acto participaron el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la subdelegada del Gobierno, Ana López; el jefe accidental de la Policía Local, Andrés García Cordón; y la jefa provincial de Tráfico, Piedad Sánchez.

Los datos facilitados durante la rueda de prensa reflejan una situación preocupante: solo en mayo y junio de 2025 se han producido en Córdoba 60 accidentes con implicación de VMP, con un balance de 11 personas heridas. Esta tendencia al alza en la siniestralidad ha motivado que las autoridades locales y de tráfico intensifiquen su respuesta durante los meses de verano.

El alcalde, José María Bellido, subrayó que la proliferación de estos vehículos ha traído consigo una serie de comportamientos peligrosos que deben corregirse. “Nos preocupan muchos factores, especialmente las alteraciones en los patinetes que permiten duplicar su velocidad y aumentar su potencia, algo que supone un riesgo evidente para todos”, señaló. El regidor cordobés insistió en que el objetivo de esta campaña es “fomentar un uso responsable de los VMP y hacer reflexionar a sus usuarios sobre las consecuencias de no cumplir con la normativa”.

En el ámbito sancionador, los datos también hablan por sí solos. Durante 2024, la Policía Local interpuso 542 multas a conductores de patinetes eléctricos y 71 a ciclistas. En lo que va de 2025, hasta el 28 de junio, ya se han registrado 247 sanciones, de las cuales más de la mitad se concentran en mayo (102) y junio (68). Las infracciones más habituales incluyen circular por zonas peatonales o aceras, hacerlo en dirección prohibida, usar auriculares mientras se conduce, o manipular el patinete para superar los 40 km/h permitidos.

El jefe accidental de la Policía Local, Andrés García Cordón, explicó a COPE que la mayoría de estas sanciones se deben precisamente a circular por espacios no habilitados. “Estamos observando que muchos usuarios no conocen —o no respetan— las normas básicas de circulación de este tipo de vehículos. Es importante recordar que no se puede ir por las aceras, ni por zonas peatonales, ni en sentido contrario al tráfico”, señaló.

Para resolver estas dudas, Abel, uno de los agentes especialistas en movilidad personal, aclaró también a COPE cuáles son las vías autorizadas para los VMP, así como cuestiones sobre el uso obligatorio del casco o la necesidad (o no) de contar con un seguro. “Hay muchas dudas entre los ciudadanos, y esta campaña también busca ofrecer información clara y útil sobre cómo circular correctamente”, apuntó el agente.

Aunque las competencias en movilidad urbana recaen principalmente en el Ayuntamiento, la DGT está prestando un apoyo activo en formación a los agentes municipales y en el asesoramiento técnico sobre la normativa. Así lo confirmó Piedad Sánchez, jefa provincial de Tráfico en Córdoba, quien destacó la “peligrosidad” que supone el mal uso de estos vehículos. “Nos preocupa especialmente que se estén alterando las características técnicas de los VMP. Con ello, no solo se pierde la homologación, sino que también se multiplica el riesgo de accidentes”, advirtió.