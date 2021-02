El Consejero de Educación admite desconocer cuándo arrancará la vacunación de los docentes andaluces

El consejero de Educación Javier Imbroda manifestó desconocer cuándo arrancará el proceso de vacunación de los docentes y el resto del personal del sistema educativo público y concertado de Andalucía previsto para esta semana, porque ello compete a la Consejería de Salud y Familias

No obstante, adelantó que se llevará a cabo “durante un mes junto a la vacunación, con la citada vacuna también, de los miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, y luego ya se pasaría al tramo de la población de entre 45 y 55 años”

Imbroda ha reiterado igualmente que la ventilación natural en las aulas es "insustituible e independientemente de aparatajes como los filtros EPA”, así que rogó primar "la seguridad al bienestar térmico".

“La concertación del Bachillerato no es una prioridad”

Por otra parte, Imbroda ha recordado a Escuelas Católicas que el Gobierno andaluz de PP y Cs es el que "por primera vez en la historia" ha "abierto la puerta" a la concertación del Bachillerato, pero ha aclarado que ahora "no es una prioridad". Imbroda ha explicado que "con la concertación del Bachillerato por primera vez en la historia de Andalucía se ha abierto esa posibilidad".

Sin embargo, en el Ejecutivo andaluz entienden "que el sistema educativo, en principio, necesita otras prioridades de escolarización", y así lo han transmitido desde que Imbroda llegó a la Consejería de Educación en "la Mesa Sectorial de la (Educación) Concertada", instando a "que apostarán por la Educación Especial, por la Formación Profesional Básica y por el Grado Medio que tenga alta empleabilidad, porque los necesitamos. El sistema educativo los necesita".

"Por supuesto --ha proseguido--, el Bachillerato está, pero no es la prioridad", es decir, desde la Junta "no decimos que no" a concertar el Bachillerato, pero sí que lanzan a la educación privada que busca la concertación el mensaje de que apuesten "por lo que verdaderamente necesitan nuestros niños y jóvenes, y esto es lo único que le hemos transmitido" desde 2018.

En consecuencia, el consejero de Educación ha dicho no saber "por qué ahora cambia esta percepción" de Escuelas Católicas sobre el compromiso y la "sensibilidad" del Gobierno andaluz para con la educación concertada, a la que ha vuelto a invitar a colaborar en la apuesta de la Junta para dar respuesta a "las necesidades reales que tiene nuestro sistema educativo", sobre todo cuando, según ha insistido, "por primera vez en la historia" de Andalucía "se ha abierto la puerta" a la concertación del Bachillerato.

Por último y respecto a que Escuelas Católicas vienen pidiendo una reunión con el consejero de Educación desde el pasado 15 de enero, Imbroda ha asegurado que "con Escuelas Católicas y con todos los colectivos tenemos un diálogo permanente", con lo que le "sorprende" la actitud de dicha organización de centros educativos privados religiosos, cuando "hay una fluidez absoluta en el diálogo" con "todos los colectivos del sistema educativo de nuestra comunidad".